

Владелец Apple Watch Series 3 пожаловался, что iOS 14.6 напрямик просит его сделать сброс на часах, чтобы установить обновление. Скриншот и описание проблемы размещены в его Twitter-аккаунте.



Николас Леманн, который попытался обновить свои Apple-гаджеты до последней версии ОС, столкнулся с довольно печальной проблемой. Успешно обновив свой iPhone до iOS 14.6, он начал загружать апдейт на Apple Watch Series 3 (это важно) и увидел вот такое уведомление:





«Не удалось установить обновление. Для установки обновления watchOS разорвите пару с Apple Watch и выполните сопряжение снова с помощью приложения Apple Watch в iPhone».





Да, iPhone действительно предложил Николасу отвязать часы, сделать сброс и привязать их снова после завершения апдейта. Ранее — до выхода iOS 14.6 — система во всплывающем обновлении предлагала просто освободить память на Apple Watch, но теперь компания явно отчаялась и просит сразу сделать сброс. Если в iOS было встроено подобное уведомление, значит Apple не собирается исправлять неприятную ситуацию, которая возникла с третьей серией фирменных часов — возможно, что и watchOS 8 они не получат именно по этой причине. Очевидно, что с Series 3 возникло несоответствие — мощность и возраст позволяют обновить устройство, а объем встроенной памяти — нет; вряд ли такое вообще возможно исправить апдейтами. Но самым странным является тот факт, что Apple до сих пор продает Watch 3 на своем официальном сайте — эксперты считают это недопустимым при таком серьезном баге. К слову, часы размещены для продажи со слоганом «Радуют на все сто».









Ранее мы рассказали, что Apple разместила в разделе поддержки своего сайта Да, iPhone действительно предложил Николасу отвязать часы, сделать сброс и привязать их снова после завершения апдейта. Ранее — до выхода iOS 14.6 — система во всплывающем обновлении предлагала просто освободить память на Apple Watch, но теперь компания явно отчаялась и просит сразу сделать сброс. Если в iOS было встроено подобное уведомление, значит Apple не собирается исправлять неприятную ситуацию, которая возникла с третьей серией фирменных часов — возможно, что и watchOS 8 они не получат именно по этой причине. Очевидно, что с Series 3 возникло несоответствие — мощность и возраст позволяют обновить устройство, а объем встроенной памяти — нет; вряд ли такое вообще возможно исправить апдейтами. Но самым странным является тот факт, что Apple до сих пор продает Watch 3 на своем официальном сайте — эксперты считают это недопустимым при таком серьезном баге. К слову, часы размещены для продажи со слоганом «Радуют на все сто».Ранее мы рассказали, что Apple разместила в разделе поддержки своего сайта новую статью, которая описывает сложный и неочевидный процесс обновления Series 3 до watchOS 7





