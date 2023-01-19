iOS 16.3 наконец исправляет неприятный глюк iPhone 14 Pro

Олег

iOS 16.3

Последняя бета-версия iOS 16.3 RC устраняет мерцающие полосы с дисплея iPhone 14 Pro. Об этом сообщает MacRumors.

Ранее мы рассказывали, что покупатели iPhone 14 Pro сталкивались с неприятным багом смартфона — в момент включения или разблокировки на его дисплее начинали мерцать зеленые и желтые полосы. Всё это напоминало техническую неисправность, поэтому дефект очень обеспокоил владельцев флагмана Apple. Компания долго хранила молчание, но пару дней назад официально признала баг. 

Баг

Согласно источнику, вчерашняя сборка iOS 16.3 Release Candidate исправляет баг с мерцающими цветными полосками на экране. Такое заявление содержится в примечаниях к обновлению. Скорее всего, релизная версия для всех iOS 16.3 будет доступна в начале следующей недели, но пользователи, которых беспокоит описанная проблема, могут уже сейчас установить iOS 16.3 RC и избавиться от нее.

Напомним, что сборка с индексом RC (Release Candidate) обычно полностью соответствует релизу.

Ранее мы рассказали, что Apple готовит бюджетную AR/VR-гарнитуру, которую смогут позволить себе немало людей. 

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Источник:
MacRumors
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