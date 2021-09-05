

Несколько устройств Apple возьмут с собой космонавты миссии SpaceX Inspiration4. Об этом рассказали на зарубежном сайте bcm.edu.



Согласно источнику, полёт четверых космонавтов на околоземную орбиту состоится 15 сентября 2021 года и продлится трое суток. Помимо прочего, в процессе этого путешествия члены экипажа (к слову, впервые в истории коммерческих полетов он состоит только из гражданских лиц) будут участвовать в медицинских экспериментах — именно здесь и помогут девайсы от Apple.



Одной из целей миссии SpaceX Inspiration4 будет изучение влияния невесомости и других условий космического полета на организм человека.



«Это проект, в котором очень многое будет зависеть от устройств Apple», — сообщает Джимми Ву, старший инженер-биомедик института TRISH, который будет сотрудничать со SpaceX





iPad mini 5 будет выполнять роль пульта управления для изучения гравитационных изменений в организме. Планшет будет отслеживать положение глаз и тела космонавта, и синхронизировать эти данные с собственным положением относительно Земли. В результате этих тестов ученые собираются понять, как внутреннее ухо человека реагирует на перемещения по Земле и в невесомости. Польза от эксперимента: полученная информация может помочь сократить период адаптации к невесомости и уменьшить чувства укачивания и дезориентации. Другими словами, этот эксперимент поможет повысить комфорт космонавта в полете.



Что касается iPhone 12 Pro — смартфон будет использоваться для работы с ультразвуковым датчиком Butterfly iQ+. Это устройство оснащено поддержкой нейросетей и будет сканировать перемещения физиологических жидкостей внутри тела человека. В частности, при помощи ультразвука устройства будут фиксировать изменения в поведении жидкости в шейных венах, глазах, мочевом и желчном пузырях. Всё это поможет снизить вероятность различных заболеваний и недомоганий, к которым у космонавтов обычно появляется предрасположенность.



Джимми Ву говорит, что устройства Apple были выбраны командой медиков за их высокую точность и производительность в разных технических условиях.



Ранее мы рассказали о том, что Во время полета будут задействованы Apple Watch Series 6. Смарт-часы соберут данные ЭКГ, информацию о сне, активности, насыщенности крови кислородом и сердцебиении. Кроме того, устройства будут замерять уровень шума и интенсивность освещения в кабине. Всё это необходимо для измерения уровня стресса астронавтов на всех этапах полёта. Эта информация должна дать понять, как будут себя вести обычные неподготовленные люди в космосе, если потребуется перемещать их таким способом.iPad mini 5 будет выполнять роль пульта управления для изучения гравитационных изменений в организме. Планшет будет отслеживать положение глаз и тела космонавта, и синхронизировать эти данные с собственным положением относительно Земли. В результате этих тестов ученые собираются понять, как внутреннее ухо человека реагирует на перемещения по Земле и в невесомости. Польза от эксперимента: полученная информация может помочь сократить период адаптации к невесомости и уменьшить чувства укачивания и дезориентации. Другими словами, этот эксперимент поможет повысить комфорт космонавта в полете.Что касается iPhone 12 Pro — смартфон будет использоваться для работы с ультразвуковым датчиком Butterfly iQ+. Это устройство оснащено поддержкой нейросетей и будет сканировать перемещения физиологических жидкостей внутри тела человека. В частности, при помощи ультразвука устройства будут фиксировать изменения в поведении жидкости в шейных венах, глазах, мочевом и желчном пузырях. Всё это поможет снизить вероятность различных заболеваний и недомоганий, к которым у космонавтов обычно появляется предрасположенность.Джимми Ву говорит, что устройства Apple были выбраны командой медиков за их высокую точность и производительность в разных технических условиях.Ранее мы рассказали о том, что Илон Маск испытывает трудности с производством своего Cybertruck. Кроме того, тестировщики обнаружили неожиданную помеху в работе спутникового интернета Starlink, который также является «детищем» Маска.





