iPhone 12


Владелец iPhone 12 Pro, уронивший его в канал, вытащил смартфон с помощью MagSafe. Об этом рассказал ресурс PhoneArena.

Фредерик Ридель, находясь в Берлине, случайно уронил свой iPhone 12 Pro в грязный канал. Его друг предложил помочь в поисках и вброд перешел канал несколько раз, пытаясь увидеть или нащупать смартфон. В результате он выловил приставку Nintendo Switch, но iPhone так и не нашел. Друзья стали думать, что им делать, и кому-то из них пришла мысль воспользоваться MagSafe. Они сделали некое подобие удочки, привязали магнит на конце лески и пошли «рыбачить». iPhone «клюнул» довольно быстро, примагнитившись разъемом MagSafe к импровизированной удочке.

iPhone

Было около трех часов ночи по местному времени, когда смартфон благополучно извлекли на поверхность. Он оказался включен и полностью исправен — к слову, найденный ранее Nintendo не подавал признаков жизни, при этом Фредерик уточнил, что не знает, как долго приставка была под водой. iPhone 12 Pro сохранил заряд аккумулятора, и никаких неисправностей в нём не было обнаружено, несмотря на то, что он провел в грязной воде несколько часов. 

iPhone

Ранее британские СМИ рассказали, как местный водолаз обнаружил iPhone 11 на дне озера в Ванкувере во время очередного дайвинга. Устройство было возвращено владельце, которая потеряла его более полугода назад. Похожий инцидент произошел в парке Disney World в Орландо. Несмотря на подобные случаи, пользователи ранее подали в суд на Apple за то, что она якобы преувеличивает водозащитные свойства своих смартфонов ради привлечения покупателей. 



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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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