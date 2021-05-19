Apple Watch


Apple Watch Series 7 могут получить дизайн-код iPhone 12. Об этом рассказали несколько аналитиков.

В частности, Минг-Чи Куо заявил, что седьмое поколение «яблочных» часов необходимо переработать. Он считает, что Apple приведет дизайн смарт-часов в соответствие с другими своими устройствами. Например, iPhone 12, iPad Pro и новый iMac 24’’ имеют общие черты — они избавились от скругленных торцов и выпуклых элементов дизайна, а вместо этого получили ровные грани корпуса. Помимо формы корпуса, инсайдеры ожидают и его новый цвет — зеленый; скорее всего, им станет Dark Green, который впервые появился в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. К слову, вероятность редизайна Apple Watch подтвердил и аналитик Джон Проссер.

Другое возможное нововведение в Apple Watch 7 — функция измерения уровня сахара в крови. У такого предположения есть логика, ведь Apple очевидно позиционирует Apple Watch не как стильный аксессуар или многофункциональное устройство, а в первую очередь как гаджет для отслеживания состояния своего здоровья. Способ измерения глюкозы в крови от Apple может быть интересен тем, что он не потребует проколов и взятия образца крови. Ранее сообщалось, что компания активно сотрудничает с британской медицинской компанией Rockley Photonics, разработки которой помогут Apple внедрить глюкометр в седьмое поколение часов.

Релиз Apple Watch Series 7 ожидается в сентябре, вместе с iPhone 13, и, предположительно, новыми MacBook на процессоре Silicon M. Слухи об обновленных наушниках AirPods 3-го поколения пока разнятся — они могут быть представлены раньше, до конца мая текущего года. В это же время ожидается релиз новой функции Apple Music Hi-Fi — возможности прослушивания музыки в фирменном приложении без потери качества. 



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Источник:

PhoneArena PhoneArena

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