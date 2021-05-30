Apple готовит к релизу обновленные базовые AirPods в этом году. AirPods Pro получат апдейт в 2022. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Согласно информации от инсайдеров, базовые AirPods 3 обновятся до конца этого года — впервые с марта 2019-го. Предполагается, что наушники унаследуют текущий дизайн AirPods Pro — у них будет укороченная «ножка» и новый футляр. Ранее в сети были обнаружены фотографии и рендеры наушников, которые были очень похожи на AirPods Pro, но не имели съемных амбюшур — после этого на китайских сайтах даже начали продаваться подделки AirPods в новом корпусе. На данный момент неизвестно, как точно будут выглядеть AirPods 3.
Bloomberg отмечает, что Apple собиралась обновить AirPods Pro в 2021 году, однако планы изменились и скоро мы увидим совершенно новые Beats Studio Buds — полностью беспроводные наушники без «ножки» и с зарядным кейсом. Как известно, бренд Beats принадлежит Apple.
Ранее официально подтвердился скорый запуск Apple Music Hi-Fi — музыкального стриминга в фирменном сервисе без потери качества звука. Предполагается, что именно под этот релиз Apple собирается представить Beats Studio Buds. Фанаты Apple ждали выпуска AirPods 3 весной, 20 апреля, однако этого не случилось.
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