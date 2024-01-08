iPhone засосало в оторвавшуюся дверь самолета. Смартфон нашли и показали, что с ним стало

Фото: Поиск Google
Недавняя история с самолетом, у которого на ходу оторвало аварийную дверь, обрастает новыми подробностями — оказалось, что в дыру засосало айфон одного из пассажиров.
Как многим уже известно, злосчастный Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines «отбросил» аварийную дверь из середины фюзеляжа на высоте в 5 километров. Причины этой аварии еще расследуются, но после приземления пассажиры пожаловались, что в образовавшуюся дыру улетели несколько их смартфонов. Один из них был iPhone, судя по фото — модель 14 Pro или 15 Pro.
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Довольно устройство было найдено в кустах на обочине дороги целым и невредимым. Владелец был счастлив и рассказал, что айфон находился в режиме полета со включенным дисплеем. Внутри устройства есть подтверждение его причастности к полету — электронная квитанция о выдаче багажа на тот самый «дырявый» рейс ASA 1282.
На смартфоне нет ни царапинки, он полностью цел и исправен. Скорее всего, «жизнь» iPhone спал бронечехол и густые кусты, в которые он угодил. В разъеме торчала часть зарядного штекера. К слову, дверь от самолета тоже была найдена — на заднем дворе учителя из Портленда.