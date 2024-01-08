iPhone засосало в оторвавшуюся дверь самолета. Смартфон нашли и показали, что с ним стало

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Недавняя история с самолетом, у которого на ходу оторвало аварийную дверь, обрастает новыми подробностями — оказалось, что в дыру засосало айфон одного из пассажиров.



Как многим уже известно, злосчастный Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines «отбросил» аварийную дверь из середины фюзеляжа на высоте в 5 километров. Причины этой аварии еще расследуются, но после приземления пассажиры пожаловались, что в образовавшуюся дыру улетели несколько их смартфонов. Один из них был iPhone, судя по фото — модель 14 Pro или 15 Pro.



