iPhone засосало в оторвавшуюся дверь самолета. Смартфон нашли и показали, что с ним стало

Олег

Фото: Поиск Google
Фото: Поиск Google


Недавняя история с самолетом, у которого на ходу оторвало аварийную дверь, обрастает новыми подробностями — оказалось, что в дыру засосало айфон одного из пассажиров.

Как многим уже известно, злосчастный Boeing 737 Max 9 авиакомпании Alaska Airlines «отбросил» аварийную дверь из середины фюзеляжа на высоте в 5 километров. Причины этой аварии еще расследуются, но после приземления пассажиры пожаловались, что в образовавшуюся дыру улетели несколько их смартфонов. Один из них был iPhone, судя по фото — модель 14 Pro или 15 Pro.

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Довольно устройство было найдено в кустах на обочине дороги целым и невредимым. Владелец был счастлив и рассказал, что айфон находился в режиме полета со включенным дисплеем. Внутри устройства есть подтверждение его причастности к полету — электронная квитанция о выдаче багажа на тот самый «дырявый» рейс ASA 1282.

Выживший

На смартфоне нет ни царапинки, он полностью цел и исправен. Скорее всего, «жизнь» iPhone спал бронечехол и густые кусты, в которые он угодил. В разъеме торчала часть зарядного штекера. К слову, дверь от самолета тоже была найдена — на заднем дворе учителя из Портленда. 

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Источник:
lowyat
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Комментарии

tellurian
+3759
tellurian
Довольно устройство было найдено в кустах на обочине дороги целым и невредимым. (с) не корректно написано
Вчера в 20:51
#
Mers
+4762
Mers
Хороший самолет и конкурсы интересные…
Вчера в 21:08
#
Pavel Nikiforov
+646
Pavel Nikiforov
Сидишь такой чай пьешь на заднем дворе, газету читаешь и тут бац.... и дверь от самолета тебе прилетает 🤦🏼‍♂️
Вчера в 23:37
#
kardigan
+3365
kardigan
На месте владельца айфона, я больше радовался бы другому. ) А что там с другими смартфонами нам позже может быть расскажет я так понимаю Samsung.
Вчера в 23:47
#
–10
ВилсакомФорева🫶
Гениальные тупые желтые заголовки. Рад что читаю этот помойный сайт все реже и реже. Действительно интересных статей одна в неделю. И то гениальные заголовки и гениальные авторы всю подачу портят.
Сегодня в 03:37
#
tellurian
+3759
tellurian
предзаказ на Apple Vision Pro откроется 19 января. Старт 2 февраля (2.2).
42 минуты назад
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