Использовать eSIM на Android станет гораздо проще и приятнее

Компания Google анонсировала новую функцию для Android-смартфонов — быстрый перенос eSIM. Об этом сообщается в официальном блоге Google.
Релиз провели на выставке MWC 2023 в Барселоне. Google, среди прочего, рассказала о том, что в 2023 году внедрит в Android новую полезнейшую опцию. При покупке нового смартфона профиль eSIM можно будет быстро передать со старого без необходимости запрашивать QR-код или идти за ним к оператору.
В одном из обновлений iOS 16 такая функция появилась и на iPhone. В процессе первичной настройки нового айфона пользователь может быстро перенести eSIM со старого «яблочного» девайса.
Стоит отметить, что функция переноса eSIM обязательно должна поддерживаться операторами связи той страны, в которой приобретен мобильный номер. К сожалению, на текущий момент в России эта технология пока не внедрена, однако есть шанс, что мы увидим её в ближайшем будущем, особенно если функция быстрого переноса eSIM станет распространенной.
Ранее мы рассказали всё что нужно знать о eSIM в России: как получить, как пользоваться, можно ли заменить и так далее. Можно даже заказать eSIM не выходя из дома. Вот здесь вы найдете список смартфонов, которые поддерживают eSIM, а вот здесь мы описали процесс переноса eSIM из старого смартфона в новый.
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