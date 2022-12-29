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Как отключить уведомления об обновлениях Windows

Олег

Windows


Для пользователей Windows обновления системы всегда были особой темой. Долгие годы апдейты устанавливались принудительно в самый неожиданный и неудобный момент, а назойливые уведомления о них были способны свести кого-то с ума.

К счастью, в последние пару лет ситуация немного улучшилась и Microsoft больше не «втюхивает» обновления Windows настолько агрессивно. Однако система всё еще присылает регулярные оповещения о том, что обновление готово к установке. Оказывается, вы можете отключить их.

Как отключить уведомления об обновлениях Windows:
  • Откройте «Настройки» и выберите «Обновления и безопасность»
  • Пройдите в «Центр обновления Windows» и кликните «Дополнительные параметры»
  • Выключите тумблер «Показать уведомление, когда компьютеру требуется перезагрузка»
  • Выключите тумблер «Перезапускать устройства как можно скорее».
Windows

Готово! Теперь уведомления о готовности к апдейту не должны вас беспокоить.

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Источник:
Makeusof
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