Как подключить сразу несколько Bluetooth-наушников или колонок к одному Mac

Олег

MacBook


Вот уже несколько лет владельцам iPhone и iPad доступна возможность поделиться аудио — то есть настроить вывод звука сразу на несколько наушников AirPods одновременно. Удивительно, но macOS всё еще не позволяет сделать то же самое — ни с наушниками Apple, ни с любыми другими.

К счастью, есть возможность обойти это ограничение. Потребуется кое-что настроить, зато потом всё будет работать быстро и четко. Нам понадобится приложение «Настройка Audio-MIDI» — оно предустановлено на всех современных macOS.

Алгоритм:
  • Откройте приложение «Настройка Audio-MIDI»
  • Нажмите «+» в нижнем левом углу и выберите «Создать многовыходовое устройство»
Mac
  • Подключите первое Bluetooth-устройство к Mac — оно появится в окне справа; установите галочку напротив него, а с пункта «Динамики» — снимите
Mac
  • Подключите второе Bluetooth-устройство к Mac и поставьте галочку возле него
Mac
  • Чтобы созданная звуковая пара использовалась для воспроизведения, щелкните значок динамика в статус-баре и выберите «Многовыходовое устройство».
Mac

Готово! Можете включать музыку или видеоролик — звук будет играть из двух устройство одновременно. Единственный недостаток такого способа — macOS не даст регулировать громкость звука обычным способом с помощью кнопок компьютера, поэтому вам придется делать это либо в окне плеера, либо на самих аксессуарах, если они поддерживают самостоятельную регулировку.

Кстати, чтобы выровнять задержку звука при использовании двух Bluetooth-колонок, используйте галочку «Коррекция звука» поочередно на каждом устройстве. 

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