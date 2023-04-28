Как включить любимую музыку на iPhone в один клик. Появился очень удобный виджет

Олег

Виджет

Фото: 9to5Mac 

В Apple App Store появилось приложение, которое добавляет на главный экран полезные виджеты с музыкой. Оно очень понравится тем, кто часто слушает музыку в приложениях Apple Music и Spotify

Утилита с говорящим названием Albums: Music Shortcut позволит вам вынести на главный экран ваши музыкальные коллекции в виде виджетов. Одним тапом по виджету можно запустить воспроизведение. По сути, приложение позволяет создать музыкальную библиотеку прямо на домашнем экране. 

Виджеты

Albums: Music Shortcut использует коллекции из приложений Spotify и Apple Music. Утилита позволяет очень точно выбрать, какие именно альбомы и коллекции отображать на главном экране. Сначала нужно скачать приложение, потом выбрать в нём, какие альбомы отображать в виджете, а после этого вернуться на домашний экран и добавить один или несколько виджетов. Существует опция Sporadic Shuffle, которая будет сама выбирать определенный альбом из вашей коллекции и отображать его в виджете, сменяя разные альбомы в течение дня.

Приложение распространяется абсолютно бесплатно и не содержит встроенных покупок. 

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Источник:
9to5Mac
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