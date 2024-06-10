Какие iPhone получат новую iOS 18

Конференция WWDC подошла к завершению, и теперь мы точно знаем, какие модели iPhone получат полноценную iOS 18, какие удовольствуются урезанной версией, а какие останутся на задворках истории.
Компания Apple официально опубликовала список iPhone, которые смогут установить iOS 18. Вот он:
Компания Apple официально опубликовала список iPhone, которые смогут установить iOS 18. Вот он:
- iPhone 15 / 15 Plus
- iPhone 15 Pro / 15 Pro Max
- iPhone 14 / 14 Plus
- iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
- iPhone 13 / 13 mini
- iPhone 13 Pro / 13 Pro Max
- iPhone 12 / 12 mini
- iPhone 12 Pro / 12 Pro Max
- iPhone 11 Pro / 11 Pro Max
- iPhone 11 / XR
- iPhone Xs / Xs Max
- iPhone SE 2022 / 2020.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Как и сообщали инсайдеры, iOS 18 поддерживают те же модели iPhone, которые в 2023-м были совместимы с iOS 17. Это значит, что в перечне «на вылет» крайними остались iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Однако все возможности новой ОС будут работать лишь на некоторых смартфонах. Например, нейросетевые фичи Apple Intelligence потребуют, как минимум, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Остальные нововведения, такие, как изменение оформления рабочего стола, получат все айфоны из списка выше.
Однако все возможности новой ОС будут работать лишь на некоторых смартфонах. Например, нейросетевые фичи Apple Intelligence потребуют, как минимум, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Остальные нововведения, такие, как изменение оформления рабочего стола, получат все айфоны из списка выше.