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Какие iPhone получат новую iOS 18

Олег

iOS 18
Конференция WWDC подошла к завершению, и теперь мы точно знаем, какие модели iPhone получат полноценную iOS 18, какие удовольствуются урезанной версией, а какие останутся на задворках истории.

Компания Apple официально опубликовала список iPhone, которые смогут установить iOS 18. Вот он:

  • iPhone 15 / 15 Plus
  • iPhone 15 Pro / 15 Pro Max
  • iPhone 14 / 14 Plus
  • iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
  • iPhone 13 / 13 mini
  • iPhone 13 Pro / 13 Pro Max
  • iPhone 12 / 12 mini
  • iPhone 12 Pro / 12 Pro Max
  • iPhone 11 Pro / 11 Pro Max
  • iPhone 11 / XR
  • iPhone Xs / Xs Max
  • iPhone SE 2022 / 2020.
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Как и сообщали инсайдеры, iOS 18 поддерживают те же модели iPhone, которые в 2023-м были совместимы с iOS 17. Это значит, что в перечне «на вылет» крайними остались iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Однако все возможности новой ОС будут работать лишь на некоторых смартфонах. Например, нейросетевые фичи Apple Intelligence потребуют, как минимум, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Остальные нововведения, такие, как изменение оформления рабочего стола, получат все айфоны из списка выше. 

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Комментарии

Вася Вотафаков
+5817
Вася Вотафаков
Наверное 11й и ниже лагать будут. Они итак на ладан дышат 🫠
час назад в 22:49
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Олег Воронин
+2337
Олег Воронин Вася Вотафаков
А у меня вот iPhone 12 лагает гораздо сильнее, чем iPhone 11. Думаю, главная причина в разрешении экрана.
57 минут назад
#
SithV
+1696
SithV
А все потому что в иОС ничего не изменили кроме пары твиков с иконками и центром управления!)) Кто там каждый год пишет статьи что иОС ХХ будет самым масштабным редизайном за все время ?)))
17 минут назад
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