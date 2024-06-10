Какие iPhone получат новую iOS 18





Компания Apple официально опубликовала список iPhone, которые смогут установить iOS 18. Вот он:



iPhone 15 / 15 Plus

iPhone 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus

iPhone 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini

iPhone 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 12 / 12 mini

iPhone 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone 11 / XR

iPhone Xs / Xs Max

iPhone SE 2022 / 2020. Конференция WWDC подошла к завершению, и теперь мы точно знаем, какие модели iPhone получат полноценную iOS 18, какие удовольствуются урезанной версией, а какие останутся на задворках истории.Компания Apple официально опубликовала список iPhone, которые смогут установить iOS 18. Вот он:

Как и сообщали инсайдеры, iOS 18 поддерживают те же модели iPhone, которые в 2023-м были совместимы с iOS 17. Это значит, что в перечне «на вылет» крайними остались iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.



Однако все возможности новой ОС будут работать лишь на некоторых смартфонах. Например, нейросетевые фичи Apple Intelligence потребуют, как минимум, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Остальные нововведения, такие, как изменение оформления рабочего стола, получат все айфоны из списка выше.