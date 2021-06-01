

Samsung начала получать массовые жалобы от покупателей своей флагманской линейки смартфонов Galaxy — S21, S21+ и S21 Ultra. По словам «пострадавших», их устройства ведут себя неадекватно при съемке фото и видео. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на профильный форум.



Суть проблемы в подтормаживании приложения камеры. При попытке увеличить/приблизить картинку в видоискателе или перейти в другой режим съемки смартфон начинает показывать «слайд-шоу» и не реагирует на действия пользователя, пока н закончит процесс. Один из владельцев Galaxy S21+ снял на видео поведение девайса — сообщается, что это далеко не самое худшее, что видят пользователи.







Символично, что рекламная кампания Samsung Galaxy S21 основывается как раз на фотовозможностях. Например, Samsung начала получать массовые жалобы от покупателей своей флагманской линейки смартфонов Galaxy — S21, S21+ и S21 Ultra. По словам «пострадавших», их устройства ведут себя неадекватно при съемке фото и видео. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на профильный форум.Суть проблемы в подтормаживании приложения камеры. При попытке увеличить/приблизить картинку в видоискателе или перейти в другой режим съемки смартфон начинает показывать «слайд-шоу» и не реагирует на действия пользователя, пока н закончит процесс. Один из владельцев Galaxy S21+ снял на видео поведение девайса — сообщается, что это далеко не самое худшее, что видят пользователи.Символично, что рекламная кампания Samsung Galaxy S21 основывается как раз на фотовозможностях. Например, промо-ролик Samsung, сравнивающий его с iPhone , демонстрирует в выгодном свете продвинутое зуммирование — по стечению обстоятельств, именно процесс зуммирования в S21 сопровождается лагами. Похоже, компании стоило уделить больше времени именно той функции устройства, на которой она делает упор при его продаже. С другой стороны, проблема не является критической. В любом случае, отдать немалые деньги, рассчитывая на отличный юзер-экспириенс при съемке, и получить подобный результат, пожалуй, не хотел бы никто.

Samsung уже отреагировала на проблему. Компания сообщила, что июньский патч исправит проблему — он поступит владельцам линейки Galaxy S21 в виде OTA-обновления.





