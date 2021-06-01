Samsung начала получать массовые жалобы от покупателей своей флагманской линейки смартфонов Galaxy — S21, S21+ и S21 Ultra. По словам «пострадавших», их устройства ведут себя неадекватно при съемке фото и видео. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на профильный форум.
Суть проблемы в подтормаживании приложения камеры. При попытке увеличить/приблизить картинку в видоискателе или перейти в другой режим съемки смартфон начинает показывать «слайд-шоу» и не реагирует на действия пользователя, пока н закончит процесс. Один из владельцев Galaxy S21+ снял на видео поведение девайса — сообщается, что это далеко не самое худшее, что видят пользователи.
Символично, что рекламная кампания Samsung Galaxy S21 основывается как раз на фотовозможностях. Например, промо-ролик Samsung, сравнивающий его с iPhone, демонстрирует в выгодном свете продвинутое зуммирование — по стечению обстоятельств, именно процесс зуммирования в S21 сопровождается лагами. Похоже, компании стоило уделить больше времени именно той функции устройства, на которой она делает упор при его продаже. С другой стороны, проблема не является критической. В любом случае, отдать немалые деньги, рассчитывая на отличный юзер-экспириенс при съемке, и получить подобный результат, пожалуй, не хотел бы никто.
Samsung уже отреагировала на проблему. Компания сообщила, что июньский патч исправит проблему — он поступит владельцам линейки Galaxy S21 в виде OTA-обновления.
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