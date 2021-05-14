20 апреля 2021 года Apple представила несколько интересных продуктов. Что-то из вышедшего было ожидаемо — например, iMac на M1 и новый iPad Pro, а что-то неожиданно — например, iPhone 12 в новом фиолетовом (сиреневом, лазурном) цвете. Но кое-в-чем надежды фанатов вообще не оправдались. Например, компания не показала iPad mini 6 в новом дизайне, хотя на большинстве утечек он фигурировал рядом с iPad Pro. Но самым большим разочарованием для многих стало то, что AirPods третьего поколения так не увидели свет.
Однако они всё-таки выйдут в этом году, причём ждать осталось совсем недолго. 18 мая 2021 года. Эту дату назвал инсайдер Люк Миани в своем Twitter-аккаунте, утверждая, что именно в этот день наконец обновятся классические AirPods. Так как ближайшая конференция Apple — WWDC — назначена на 7 июня и обычно содержит только софтверные анонсы, можно предположить, что AirPods 3 просто появятся на сайте компании, как это уже было с предыдущим поколением наушников. В целом, это довольно странно, так как, согласно утечкам, дизайн наушников значительно изменится — Apple обычно не упускает случая представить этот факт именно со сцены.
Конечно же, эта дата не может считаться ни точной, ни официальной. Ранее Минг-Чи Куо сообщал, что AirPods 3 выйдут в текущем году, но гораздо позже — предположительно с июля по сентябрь. Так как в сентябре обычно проходит презентация новых iPhone, то появление на ней наушников в новом дизайне выглядит очень логично. В любом случае, ждать осталось не так долго, поэтому если вы планировали купить базовые «яблочные» наушники — возможно, стоит потерпеть. Кроме посвежевшего внешнего вида, AirPods 3, по слухам, получат активное шумоподавление. Помимо этого, из-за изменившейся формы они будут совсем иначе сидеть в ушных раковинах — это может порадовать тех пользователей, которым никогда не подходила форма оригинальных EarPods и AirPods.
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