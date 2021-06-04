Apple работает над обновленной версией iPad mini, дизайн которой кардинально изменится впервые с момента релиза в 2013 году. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на анонимные источники.
Об этом апдейте практически ничего не известно. СМИ сообщают только об изменениях в дизайне: рамки дисплея станут тонкими, сама окантовка будет равномерной, а кнопка «Домой» наконец уйдет в историю. Пока неясно, будет ли в планшете Face ID — похоже, что надеяться на это не стоит. Если вспомнить iPad Air 4, становится понятно, что Apple сегментирует планшеты и бережет технологию Face ID только для самых дорогих и прокачанных Pro. Можно предположить, что «миник» получит сканер Touch ID, встроенный в кнопку Power — очень практичное и элегантное решение, которое можно только похвалить. Инсайдер сообщил, что безрамочный iPad mini 6 будет представлен «позже в этом году».
Помимо «миника», в 2021 году может выйти обновленный бюджетный iPad. О нём известно только то, что корпус станет тоньше. Обычно Apple обновляет эту модель весной, поэтому получить его в текущем году будет странно.
На официальной странице, посвященной iPad mini, можно увидеть ироничную подробность о его возрасте. На одной из фотографий фигурирует оплата с помощью Apple Pay и «Рокетбанка» — тогда как самого «Рокетбанка» уже не существует.
Ранее мы рассказали, что продажи iPad по всем мире выросли более чем на 40% по причине карантина — людям потребовались качественные и надежные устройства с большим экраном для видеоконференций, работы и учебы. Скорее всего, редизайн iPad mini призван сохранить этот спрос, или даже увеличить его. К слову, iPad mini 5, который вышел в 2019 году, до сих пор работает быстро и безотказно — процессора А12 Bionic достаточно для множества разных задач даже в 2021-м. Поэтому можно сказать, что «миник» устарел исключительно внешне.
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Вспомните байку про народный iPhone SE 1-го поколения, самый доступный который. Он был не интересен большинству из-за цены, пока в один момент капитально (так и было) не подешевел (я свой купил за 17-19 тысяч в МТС, минимальная комплектация). С огромной вероятностью новый mini в народ, к сожалению, не уйдёт.
Пора бы уже самый бюджетный iPad приводить в порядок, на заре 2022 как-никак. С дизайном 2013 👍🏻👍🏻👍🏻