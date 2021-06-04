iPad mini 6


Apple работает над обновленной версией iPad mini, дизайн которой кардинально изменится впервые с момента релиза в 2013 году. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на анонимные источники.

Об этом апдейте практически ничего не известно. СМИ сообщают только об изменениях в дизайне: рамки дисплея станут тонкими, сама окантовка будет равномерной, а кнопка «Домой» наконец уйдет в историю. Пока неясно, будет ли в планшете Face ID — похоже, что надеяться на это не стоит. Если вспомнить iPad Air 4, становится понятно, что Apple сегментирует планшеты и бережет технологию Face ID только для самых дорогих и прокачанных Pro. Можно предположить, что «миник» получит сканер Touch ID, встроенный в кнопку Power — очень практичное и элегантное решение, которое можно только похвалить. Инсайдер сообщил, что безрамочный iPad mini 6 будет представлен «позже в этом году».

Помимо «миника», в 2021 году может выйти обновленный бюджетный iPad. О нём известно только то, что корпус станет тоньше. Обычно Apple обновляет эту модель весной, поэтому получить его в текущем году будет странно.

На официальной странице, посвященной iPad mini, можно увидеть ироничную подробность о его возрасте. На одной из фотографий фигурирует оплата с помощью Apple Pay и «Рокетбанка» — тогда как самого «Рокетбанка» уже не существует. 

iPad mini

Ранее мы рассказали, что продажи iPad по всем мире выросли более чем на 40% по причине карантина — людям потребовались качественные и надежные устройства с большим экраном для видеоконференций, работы и учебы. Скорее всего, редизайн iPad mini призван сохранить этот спрос, или даже увеличить его. К слову, iPad mini 5, который вышел в 2019 году, до сих пор работает быстро и безотказно — процессора А12 Bionic достаточно для множества разных задач даже в 2021-м. Поэтому можно сказать, что «миник» устарел исключительно внешне



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Источник:

MacRumors MacRumors

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