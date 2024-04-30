KFC представила парфюм. Спорим, не угадаете запах

Олег

Фото: KFC


Компания KFC запустила в продажу свои новые духи No 11 Eau de BBQ. О них пишут в Hypebeast.

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Согласно источнику, парфюм запущен как часть пиар-акции нового бургера Ultimate BBQ Burger и содержит ноты… нет, не жареной курицы, а древесного дыма и угля, «напоминающие об шипящих специях и маринованном мясе», а база состоит из стойкого землистого и древесного аромата.

«В KFC мы мыслим нестандартно, поэтому, естественно, когда мы создали такой неотразимый бургер, нам пришлось разлить его в бутылки! Вот No 11 Eau de BBQ – он передает аппетитный аромат нашего совершенно нового бургера Ultimate BBQ, который заставляет вас шипеть при каждом укусе. Этот аромат для настоящих фанатов KFC и барбекю», — Фиби Симс, бренд-менеджер KFC&I. 

KFC No 11 Eau de BBQ доступен во флаконе объемом 100 мл и будет продаваться за $14 эксклюзивно в магазине KFC. Все доходы от продажи парфюма пойдут на благотворительность. 

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Источник:
Hypebeast
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Комментарии

kardigan
+3591
kardigan
Хер из офиса в четверг, от которого тащит шашлыком и дымком, это конечно нечто( и запах пива не забудьте добавить
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