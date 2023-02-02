Хитрая мошенническая схема использует приложение «с сюрпризом» из App Store

Олег

iPhone


В соцсетях распространяется схема обмана пользователей iPhone — она связана с приложением, официально размещенным в Apple App Store. Об этом рассказали в Phone Arena.

Согласно источнику, схема завязана на довольно хитром приложении для iPhone — Ace Pro, и еще двум утилитам для Android — MBM_BitScan и BitScan. Работает это следующим образом.

Жертве в соцсетях пишет мошенник, чаще всего с аккаунта красивой девушки, и делает заманчивое предложение. «Девушка» говорит, что её дядя крутится в инвестиционном бизнесе и предлагает «секретный» доступ к заработку. Для этого требуется установить приложение, которое является криптовалютным кошельком «с секретом».

Утилита устроена очень хитро. На момент публикации в App Store и прохождения проверок она не содержит ничего подозрительного. Однако после того, как контроль пройден, запускаются скрытые механизмы: приложение начинает обращаться к другому серверу и включает ограничение для пользователя. Жертве позволяется снимать небольшие суммы с «инвестиционного» счета, чтобы усыпить бдительность, но любые попытки снять больше денег моментально блокируются. 

Обход модерации

Разумеется, никакого инвестиционного счета в приложении нет. Оно просто скамит пользователя, заманивая его вносить новые и новые суммы для их «преумножения». Хотя на момент публикации известны только три указанных выше приложения, общий принцип обхода проверок App Store и Google Play позволяет создать новые.

Прежде чем пользоваться любыми незнакомыми приложениями, связанными с финансами, обязательно постарайтесь узнать о них побольше и всячески их проверить. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

Mers
+4293
Mers
Только идиот поведется на этот бред🤦🏻‍♂️
час назад в 11:57
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