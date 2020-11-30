Опыт перехода с iPhone 7 на 12 mini: было совсем небольно

Я сделал паузу в пользовании iPhone длиной в год и в этом году прервал ее.







Осенью 2017 года в моей жизни появился iPhone 7 128 Гб, он и погрузил меня в мир Apple. Спустя два года в моей жизни появился realme X2 Pro, и он остался основным смартфоном на год — тут слишком хороши железо, звук, экран и быстрая зарядка. А в 2020 году мне на тест приехали iPhone 12 и 12 mini.

Подробный обзор первого мы уже сделали, второй — его уменьшенная копия за исключением размеров, диагонали экрана и автономности. Хотите узнать, как работают камеры, процессор или экран, как ощущается новый корпус, читайте его. А здесь я расскажу о переходе на новый айфон после четырехлетней паузы — 7 вышел в 2016 году, в 2020-м многое изменилось.

iCloud сохранит все ваши данные. Даже AirPods автоматически подружатся с новым айфоном

Переход с одного устройства на другое потребовал лишь двух кликов, спасибо функции «Быстрое начало». Мой iPhone 7 сам заметил mini поблизости и предложил перейти на него. Как только я его активировал, на экранах устройств появилось предложение перенести данные.

Просканировал QR-код новым устройством, ввел на нем ПИН-код от старого, добавил лицо в Face ID. Готово, осталось подождать 10 минут, пока данные перенесутся с «семерки» на 12 mini. Три простых действия, и новом айфоне оказались десятки гигабайтов ваших данных, включая пароли и сети. Все приложения были переустановлены на новое устройство, фотографии из iCloud стали доступны на нем, ко всем Wi-Fi оно также подключилось.





Кроме того, к телефону автоматически подключились AirPods Pro и Apple Watch. Это новая возможность наушников компании — с новыми версиями iOS, macOS и watchOS они автоматически сопрягаются устройствами, объединенные аккаунтом iCloud.

Быстрый и комфортный переход на новое устройство — недооцененный момент. В 2020 году развиваются носимые устройства и умный дом. Все это подключается к смартфону и контролируется с его помощью, а его смена может потребовать повторного подключения всех девайсов. Apple максимально упростила этот процесс





Чувство, будто твой айфон просто поменял облик, а программно это то же устройство. Единственное, что замедляет процесс — при входе в приложение нужна авторизация. Впрочем, без нее никуда, это внимание к безопасности.

Как жить без кнопки «Домой»? Не волнуйтесь, легко

Главный страх пользователя старого айфона — в новых нет «Домой», а на ней завязаны почти все команды. Он неоправдан, к жестам привыкаешь за несколько часов. Первые часы ты ищешь кнопку домой — доставая смартфон из кармана, машинально нажимаешь на область, где она могла быть, а потом недоумеваешь почему ее нет. Уже спустя час привыкаешь к жестам, и вместо нажатия на нижнюю часть передней панели в этой же области делаешь свайп.





Отказ от кнопки позволил разместить экран почти на дюйм больше в корпусе меньшего размера! А на него помещается больше данных — смотреть ленты соцсетей удобнее.Корпус изменился — впервые с 2016 года и выхода SE первого поколения Apple применила острые края. С такими размерами нет разницы, какие они — изменение сильно ощущается на iPhone 12, корпус впивается в ладонь, с миниатюрными габаритами и малым весом телефон в разы меньше давит на руку, и дизайн с точки зрения удобства не имеет большого значения.

Камера: прогресс во всем

В 2020 году в индустрии смартфонов больше всего внимания приковано именно к ней. И тут изменения значимые, даже без учета появления вспомогательного ультраширокоугольного модуля. Прежде всего, поговорим об основном. И незаметном, но значимом изменении — в нем увеличился угол обзора без ущерба детализации и резкости. Теперь в кадр помещается больше данных — лучше захватить лишнее и при желании обрезать в редакторе, чем жить с ограничениями.





Другое заметное изменение — съемка ночью. Основной модуль стал светосильнее — у «семерки» апертура f/1,8, у 12 mini — f/1,6. Это позволяет меньше увеличивать светочувствительность, чтобы и шумов было меньше. Кроме того, у «мини» добавлен ночной режим, где камера склеивает серию фотографий, а после происходят процессы в ISP. Пользование камерой максимально упрощается, и ночной режим включается автоматически, поэтому управление камерой не изменится после перехода с 7 на 12 mini.

Как результат, у mini получаются фотографии с более широким динамическим диапазоном, высокой детализацией и минимумом шумов. Днем также фотографии получаются более объемными с большим количеством оттенков, спасибо Smart HDR.

В плане управления камерой команды не изменились — вы по-прежнему снимаете лишь нажатием на одну кнопку, без переключения режимов и активации дополнительных эффектов, вроде HDR. При этом, камера многократно стала лучше: в ней появились ночной режим, Deep Fusion, Smart HDR.

Все это активируется автоматически. А вам не нужно знать, какой режим лучше использовать, какой эффект активировать, а какой выключить, камера все определит за вас.

Фронтальная камера: гораздо универсальнее

Мы уже вынесли вердикт: селфи-камера — главная фишка iPhone 12 и лучшая на мобильном рынке. Теперь рассмотрим, как она изменилась за четыре года. Кратко: она сохранила ключевую особенность и открыла новые сценарии для съемки.

Главный момент в фото с селфи-камеры для Apple — естественные пропорции лица. Поэтому у фронталки айфонов узкий угол обзора — лучше захватить меньше объектов, но основной — владельца айфона — отобразить идеально.





На iPhone 7 узкий угол обзора бросается в глаза — в кадр помещается исключительно лицо, сделать портрет на фоне здания или достопримечательности трудно. На iPhone 12 mini проблема решена — фронталка снимает с разными углами обзора: узким для одиночных селфи и широким для группового или селфи на фоне достопримечательности.

Кроме того, во фронтальную камеру добавлен портретный режим с шестью эффектами. Качество хорошее - алгоритмы четко отделяют человека от фона, проблем нет даже в сложных местах, вроде волос.

Автономность: все критикуют, а мы не будем

Мне вполне хватает автономности 12 mini. Он работает сутки без подзарядки, еще не было ситуаций, когда после рабочего дня я бежал бы к розетке с разряжающейся батареей. О ней просто не думаешь. При умеренной нагрузке энергии впритык хватает до 10-11 часов вечера.





Относительно «семерки» автономность возросла — модель 2016 года доживала максимум до раннего вечера при умеренной нагрузке. На фоне актуальных смартфонов 12 mini, конечно, не лучший.

Главный выбор: 12 или 12 mini?

По размерам iPhone 12 mini схож с SE второго поколения, 8, 7, 6S и 6. Тактильно он напоминает iPhone 5, спасибо острым краям. С точки зрения эргономичности это решение крайне удачное. Устройство легко влезает в карман, большим пальцем легко достать до любой части экрана, нет опасений за то, что аппарат выскользнет из руки.





Впрочем, для меня экран оказался маленьким. Диагонали недостаточно для просмотра видео и продолжительного зависания в соцсетях, поэтому мне больше по душе пришелся iPhone 12 с диагональю 6,1 дюйма. 12 mini — смартфон для тех, кто не настолько сильно как я привязан к устройствам.

Итог: идеальный переход

Именно такой сценарий и задумывала Apple: в модельном ряде iPhone по позиционированию 12 mini ближе всех SE (2020), а он был создан именно для не желающих расставаться с привычным 6S, 7 и 8. Этим летом он стал самым популярным смартфоном в мире, а осенью — вторым после iPhone 11. Он актуален, но при этом по возможностям на фоне 11 сильно урезан.









12 mini решил эту проблему. За 40 тысяч рублей вы получите новое железо в прежнем корпусе, а за 70 — новое железо в новом корпусе. Осталось привыкнуть к отсутствию кнопки «Домой».





