

Мировой курс самых распространенных и популярных среди майнеров криптовалют резко понизился. Об этом сообщает издание ichip.ru и несколько зарубежных СМИ.



Согласно источнику, всего за сутки популярнейшая электронная монета Bitcoin серьезно просела в цене. Буквально день назад 1 BTC продавали за $47 000, а уже сейчас он стоит меньше $43 000. Это довольно ощутимое падение курса, и, скорее всего, он продолжит снижаться.



То же самое произошло со второй по популярности монетой Ethereum — её цена просела за сутки на 10% и продолжает падать. Сейчас один токен стоит на торгах около $3400.



Эксперты говорят, что причиной такого резкого пике являются беспорядки в Казахстане. Дело в том, что какое-то время назад в Китае, который занимал одно из первых мест по уровню майнинга в мире, на законодательном уровне запретили криптовалюты — как добычу, так и использование. В связи с этим криптодобытчики биткойна и других монет были вынуждены переместиться из Китая в Казахстан, как самую лояльную к их делу страну. Однако сейчас в Казахстане повсеместные беспорядки и массовые протесты, и для их пресечения власти несколько раз отключали интернет по всей стране.



Если в ближайшее время ситуация не улучшится, майнерам придется покидать Казахстан вместе со своими фермами и искать новое пристанище. Аналитики отмечают, что упали не только биткойн и эфир — просела вся капитализация рынка криптовалют, и в ближайшее время стоимость монет продолжит снижаться.





