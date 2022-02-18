Центробанк подготовил законопроект, предусматривающий различные запреты, связанные с криптовалютой. За нарушение этих норм предлагается штрафовать.

В законопроекте предложено запретить:

  • Распространять информацию о криптовалютах
  • Организовывать выпуск и обращение криптовалюты
  • Создавать юрлица с цель работы с криптовалютами на территории России и за её пределами
  • Банкам и иным финансовым организациям — владеть криптовалютой

За нарушение указанных запретов может быть предусмотрен штраф — для физлиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц и ИП от 700 тысяч до одного миллиона рублей

Ранее Центробанк предложил полностью запретить обращение криптовалюты в России, но Минфин выступил против этой инициативы. Свою позицию ЦБ объяснял тем, что криптовалютой финансируются террористы и экстремисты, кроме того, это крайне рискованный инвестиционный инструмент. Сам Центробанк планирует выпустить цифровой рубль, который работает в блокчейне, то есть по сути является криптовалютой, хоть и привязанной к курсу национальной валюты.


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Источник:

ТАСС ТАСС

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