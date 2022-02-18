Центробанк подготовил законопроект, предусматривающий различные запреты, связанные с криптовалютой. За нарушение этих норм предлагается штрафовать.
В законопроекте предложено запретить:
- Распространять информацию о криптовалютах
- Организовывать выпуск и обращение криптовалюты
- Создавать юрлица с цель работы с криптовалютами на территории России и за её пределами
- Банкам и иным финансовым организациям — владеть криптовалютой
За нарушение указанных запретов может быть предусмотрен штраф — для физлиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц и ИП от 700 тысяч до одного миллиона рублей
Ранее Центробанк предложил полностью запретить обращение криптовалюты в России, но Минфин выступил против этой инициативы. Свою позицию ЦБ объяснял тем, что криптовалютой финансируются террористы и экстремисты, кроме того, это крайне рискованный инвестиционный инструмент. Сам Центробанк планирует выпустить цифровой рубль, который работает в блокчейне, то есть по сути является криптовалютой, хоть и привязанной к курсу национальной валюты.
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Будут не официально делать.
Вредители.
Ну да,все могут короли,а вы рылом не вышли
Если нет лицензии, то это нелегальная деятельность , т.е тюрьма и конфискация.
Соответственно лицензию может получить только резидент.
Смысл в том чтобы производителей крипты сделать частью финансовой системы и не дать им стать независимой финансовой системой, которая будет со временем оттягивать на себя денежные потоки, превращая их в неконтролируемые.
Вы даже сможе не платить налоги, акцизы и вообще ничего никому, зарабатывая при этом очень много денег.
Как только найдёте такую страну и устроитесь напишите нам как она называется может мы тоже приедем.)