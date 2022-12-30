«Кукуха поехала» и другие крылатые выражения, проиллюстрированные нейросетью

Нейросети вытворяют чудеса — они рисуют то, чего не существует в реальности и почти невозможно вообразить на трезвый ум. Вот к примеру подборка иллюстраций, созданных в Midjourney по описаниям, обыгрывающим различные крылатые выражения, поговорки и прочие высказывания, которые у всех на слуху. Они звучат странно, а выглядят ещё страннее. Оказывается, у компьютеров всё очень хорошо с юмором и фантазией.Кукуха поехалаИспанский стыдГлаза боятся, а руки делаютВсе умрут, а я грейпфрутКуча времениЗомбоящикЧудо в перьяхГде раки зимуютСоловей-разбойникВзрыв на макаронной фабрикеКустарное производствоМашина времениИ хочется и колется