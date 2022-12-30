Нейросети

«Кукуха поехала» и другие крылатые выражения, проиллюстрированные нейросетью

Александр
Нейросети вытворяют чудеса — они рисуют то, чего не существует в реальности и почти невозможно вообразить на трезвый ум. Вот к примеру подборка иллюстраций, созданных в Midjourney по описаниям, обыгрывающим различные крылатые выражения, поговорки и прочие высказывания, которые у всех на слуху. Они звучат странно, а выглядят ещё страннее. Оказывается, у компьютеров всё очень хорошо с юмором и фантазией.

Кукуха поехала



Испанский стыд



Глаза боятся, а руки делают



Все умрут, а я грейпфрут



Куча времени



Зомбоящик



Чудо в перьях



Где раки зимуют



Соловей-разбойник



Взрыв на макаронной фабрике



Кустарное производство



Машина времени



И хочется и колется

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Нейросеть For Fun
Cсылки по теме:
Гид по фотосъемке на смартфон: лучшие приложения, советы, инструкции
Россияне разочаровались в фоторедакторах с искусственным интеллектом
Приложение Lensa стало невероятно популярным в России. Почему все без ума от него?
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

Молодежь нашла поисковик, который лучше Google и «Яндекса»
Подписка на музыку в России окончательно становится бестолковой тратой денег
«Авито» начал скупать подержанные смартфоны у своих пользователей. Перекупы в ярости
С AliExpress исчезли товары. Покупки — всё?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+445
samOsebe
обалденно. посмеялся от души🤣
48 минут назад
#
tellurian
+4894
tellurian
Забавно.
20 минут назад
#
Купить рекламу