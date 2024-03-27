К Wildberries нагрянули полиция и Росгвардия. С заказами придется подождать

В ближайшее время власти собираются провести проверку всех крупных подмосковных складов Wildberries. Об этом пишет SHOT со ссылкой на свои источники.
Сегодня первая проверка уже состоялась в Электростали. На крупный сортировочный центр прибыли полиция и Росгвардия, официальные источники подтвердили это сообщение:
«Проводятся проверочные мероприятия, контроль паспортного режима и разрешений на работу», — источник в оперативных службах.
Если верить SHOT, то проверки организованы с целью выявить нелегальных мигрантов, которые могут там работать, а также уклонистов. На время проверки работа склада замедляется, либо вовсе может быть приостановлена, из-за чего своевременная доставка заказов находится под вопросом. Если же в сортировочных центрах будет найдено много нелегалов, то количество сотрудников сократится, и скорость доставки дополнительно снизится.