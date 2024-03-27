К Wildberries нагрянули полиция и Росгвардия. С заказами придется подождать



В ближайшее время власти собираются провести проверку всех крупных подмосковных складов Wildberries. Об этом пишет SHOT со ссылкой на свои источники.



Сегодня первая проверка уже состоялась в Электростали. На крупный сортировочный центр прибыли полиция и Росгвардия, официальные источники подтвердили это сообщение:





«Проводятся проверочные мероприятия, контроль паспортного режима и разрешений на работу», — источник в оперативных службах.