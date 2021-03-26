Некоторые покупатели нового Mac mini с процессором M1 столкнулись с проблемой — компьютер не выводит из сна подключенный к нему монитор. Об этом пишут пользователи форума MacRumors, а также раздела поддержки на сайте Apple.
MacRumors отмечает, что, хотя проблема возникает не у всех пользователей, на сайте поддержки Apple и в профильных форумах регулярно появляются новые и новые жалобы — это происходит с ноября 2020 года, то есть с самого старта продаж компьютеров Mac на M1. Пользователь форума MacRumors с ником gooimac объясняет, в чем суть этой неприятности. Его Mac mini в конфигурации 8/256Гб не хочет выводить подключенный дисплей из спящего режима. Он утверждает, что пробовал подключать два разных дисплея, использовал несколько кабелей HDMI, но поведение Mac не меняется. Другой пользователь, обладающий Mac mini с 16Гб оперативной памяти, подтверждает проблему — компьютер нормально включается и работает, но после ухода в спящий режим монитор больше «не просыпается». Он уточняет, что технически Mac выводит дисплей из режима сна, но не передает на него изображение — на экране отображается сообщение «Нет сигнала». Пользователь утверждает, что тот же самый монитор работает без нареканий с его MacBook Pro 2018 года на процессоре Intel, так что сомневаться в исправности дисплея не приходится.
На данный момент пострадавшие владельцы Mac mini на M1 не выявили какой-либо зависимости от бренда производителя монитора, типа подключения или качества кабеля — глюк возникает у одних и отсутствует у других. Стоит упомянуть, что Apple уже изучает другую проблему с изображением на Mac mini с процессором M1 — это меленькие розовые прямоугольники, рандомно появляющиеся во время запуска компьютера. Возможно, всё это звенья одной цепи, ведущей к недоработкам по части видеоядра Apple Silicon.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
В заключении скажу лично своё мнение для тех, кто думает, прыгать на М1 или нет) советую подождать, потому как возникает много вопросов, для нативных программ к примеру Адобовской линейки, все просто невероятно летает, недавно использовал Gigapixel от Topaz, раньше сидя на MacPro 5.1, с 12 ядрами 3.3 и 40 гигами озу и RX580 8 гб комп начинал реветь как турбина и вставал в ступор, невозможно было работать пока Гигапиксель обрабатывает фото, а сейчас это просто как Браузер для него, ни разу я не слышал как работает вентилятор!