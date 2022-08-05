YouTube

С YouTube удалили аккаунт Гоблина. Дмитрий Медведев пообещал отомстить

Александр



4 августа блогер Дмитрий Пучков, больше известный как Гоблин, сообщил, что компания Google удалила его аккаунт на YouTube. Этот аккаунт существовал с 2007 года, на нём было около 3 миллионов подписчиков.

В Google объяснили причину удаления канала третьим страйком за разжигание ненависти: «Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти. Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удалён».

Гоблин стал известен в девяностые и нулевые по переводу и изобилурующей матом озвучке фильмов, а в последние годы он сильно увлёкся политикой. На своём канале он в основном обсуждал политические темы, поддерживая действия властей России. Гоблин назвал решение Google об удалении канала давно ожидаемым и отметил, что ещё полтора года назад начал дублировать свой контент на российские платформы.

За Гоблина вступился глава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В VK-паблике Гоблина он написал: «Держитесь, тёзка! Мы за вас отомстим». Гоблин сообщил, что для него стала неожиданностью поддержка Медведева, и он поначалу даже не поверил, что этот комментарий действительно оставил бывший президент РФ: «Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно».



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Комментарии

kardigan
+2652
kardigan
Жалко всё таки чела. Часто смотрел фильмы с его переводом. Своеобразный конечно, но человек делом занимался, а не титьками крутил.
44 минуты назад
#
+767
Ufoer kardigan
Правильные переводы вообще зачетные, если был выбор только с ними и смотрел. Вообще не представляю, как можно посмотреть тот же Большой куш в другом переводе.
40 минут назад
#
+160
Fantomas99
Не думаю, что настоящий. Настоящий Димон любит бадминтон и гаджеты, весёлый, доброжелательный и никому не угрожает!
39 минут назад
#
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