С YouTube удалили аккаунт Гоблина. Дмитрий Медведев пообещал отомстить





4 августа блогер Дмитрий Пучков, больше известный как Гоблин, сообщил, что компания Google удалила его аккаунт на YouTube. Этот аккаунт существовал с 2007 года, на нём было около 3 миллионов подписчиков.



В Google объяснили причину удаления канала третьим страйком за разжигание ненависти: «Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти. Это был третий страйк канала за 90 дней, поэтому в соответствии с нашей политикой трех предупреждений канал Дмитрия Пучкова был удалён».



Гоблин стал известен в девяностые и нулевые по переводу и изобилурующей матом озвучке фильмов, а в последние годы он сильно увлёкся политикой. На своём канале он в основном обсуждал политические темы, поддерживая действия властей России. Гоблин назвал решение Google об удалении канала давно ожидаемым и отметил, что ещё полтора года назад начал дублировать свой контент на российские платформы.



За Гоблина вступился глава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В VK-паблике Гоблина он написал: «Держитесь, тёзка! Мы за вас отомстим». Гоблин сообщил, что для него стала неожиданностью поддержка Медведева, и он поначалу даже не поверил, что этот комментарий действительно оставил бывший президент РФ: «Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно».

