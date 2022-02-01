



Компания Microsoft посоветовала реже выключать компьютеры, на которые установлена Windows 10 или Windows 11. Звучит очень странно, но на самом деле в этом есть смысл.



Microsoft утверждает, что компьютеру необходимо как минимум в течение двух часов подряд быть подключенным к интернету, чтобы было можно скачать необходимые обновления. Более оптимальное время — 8 часов соединения с интернетом (столько требуется для получения накопительных обновлений, которые выходят раз в месяц).



Компания выяснила, что примерно 50% компьютеров с Windows 10 и Windows 11 не получают апдейты из-за того, что они не успевают скачаться. На четверти всех устройств операционная система не обновлялась более двух месяцев, а это негативно сказывается на производительности и безопасности компьютера.



Microsoft рекомендует периодически оставлять компьютер включенным даже в период простоя, а для этого необходимо внести изменения в настройки электропитания и запретить ему уходить в сон или гибернацию после определённого времени бездействия.







