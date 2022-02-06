





Компания Microsoft планирует внедрить в Windows 11 несколько новых возможностей. В скором времени они будут добавлены в тестовые сборки операционной системы, а затем появятся в релизном обновлении.Утечкой поделился пользователь Twitter с ником Albacore, который с недавних пор раскрывает подобные инсайды.В настройках персонализации появится возможность закреплять на рабочий стол стикеры с напоминаниями и прочей информацией. Эти стикеры можно будет редактировать через контекстное меню.





Функция «Фокусировка внимания», отключающая уведомления, чтобы не мешать работе пользователя, будет переименована просто в «Фокусировку». При её использовании можно будет настроить приоритет приложений и разрешить некоторым из них присылать уведомления.



В «Параметрах» появится новая опция Sustainability (как она будет наименоваться по-русски, пока неизвестно). Она поможет пользователю настроить увеличить энергоэффективность использования компьютера. В Windows 11 также появится улучшенный планшетный режим, при включении которого будет автоматически прятаться панель задач.







