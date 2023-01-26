Минпромторг раскрыл, что будет с безналичной оплатой в РФ после ухода Ingenico

Олег

Оплата


Представители Минпромторга дали разъяснение относительно вчерашней новости об уходе из России компании Ingenico. Информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Напомним, что речь идет о крупнейшем производителе POS-терминалов для безналичной оплаты банковскими картами и смартфонами. Доля Ingenico на российском рынке очень велика, но компания собралась в марте сворачивать бизнес и уходить из страны.

Минпромторг пояснил, что в России представлены не только терминалы Ingenico. В качестве примера альтернативы именитым «французам» ведомство называет ООО «Инпас Компани», ООО «АТОЛ» и АО «ШТРИХ-М» и заверяет, что у этих производителей имеется «достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой».

Помимо этого, представитель Минпромторга упомянул питерского вендора АО СКБ ВТ «ИСКРА», который производит POS-терминалы «МК-105». Это устройство находится в реестре отечественной радиоэлектронной продукции и представляет собой мобильный терминал, предназначенный для проведения и учета как наличных, так и безналичных платежей.

Минпромторг подытожил: причин для нагнетания обстановки не выявлено, проблем с наличием продукции на складе нет. Что само по себе никак не исключает, что на данный момент доля терминалов Ingenico в России составляет примерно 50% от всех устройств.

Ранее мы рассказали, что, благодаря законотворчеству Евросоюза, россияне скоро вновь смогут оплачивать покупки при помощи iPhone. 

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Источник:
Минпромторг
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