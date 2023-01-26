Минпромторг раскрыл, что будет с безналичной оплатой в РФ после ухода Ingenico

Представители Минпромторга дали разъяснение относительно вчерашней новости об уходе из России компании Ingenico. Информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.
Напомним, что речь идет о крупнейшем производителе POS-терминалов для безналичной оплаты банковскими картами и смартфонами. Доля Ingenico на российском рынке очень велика, но компания собралась в марте сворачивать бизнес и уходить из страны.
Минпромторг пояснил, что в России представлены не только терминалы Ingenico. В качестве примера альтернативы именитым «французам» ведомство называет ООО «Инпас Компани», ООО «АТОЛ» и АО «ШТРИХ-М» и заверяет, что у этих производителей имеется «достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой».
Помимо этого, представитель Минпромторга упомянул питерского вендора АО СКБ ВТ «ИСКРА», который производит POS-терминалы «МК-105». Это устройство находится в реестре отечественной радиоэлектронной продукции и представляет собой мобильный терминал, предназначенный для проведения и учета как наличных, так и безналичных платежей.
Минпромторг подытожил: причин для нагнетания обстановки не выявлено, проблем с наличием продукции на складе нет. Что само по себе никак не исключает, что на данный момент доля терминалов Ingenico в России составляет примерно 50% от всех устройств.
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