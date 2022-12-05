Успех телефонных мошенников подходит к концу — Минцифры прижмет их хитрым способом



В России готовится к внедрению новый метод борьбы с телефонными мошенниками. Об этом пишут «Ведомости».



Согласно источнику, Министерство цифрового развития РФ может получить новые полномочия в отношении операторов связи — соответствующие поправки к закону «О связи» подготовили несколько членов Федерального собрания. По их задумке, ведомство сможет реагировать на жалобы россиян, поданные в электронном виде.



Проект предусматривает введение на портале «Госуслуги» новой возможности — отправка жалобы на входящий звонок, если он оказался подозрительным или откровенно мошенническим. В эту категорию попадут также номера телефонов, на которые невозможно перезвонить для уточнения деталей — обычно это относится к подменным номерам телефонов.



Если поправки будут приняты, Минцифры РФ получит полномочия напрямую запрашивать у оператора связи информацию о конкретном звонке, на который поступила жалоба. В ответ оператор должен будет предоставить сведения о номере, с которого совершался звонок, дату и время пропуска вызова, а также сведения об операторе, который участвовал в установлении соединения.





«Сейчас, если органы пишут запрос, у оператора по закону есть 30 дней на то, чтобы ответить, а в цепочке может участвовать до семи операторов. С принятием поправок время на расследование сократится до одного дня», — говорит член комитета СФ Артем Шейкин.



Всё это поможет ведомству установить всю цепочку операторов, которые участвовали в совершении мошеннического звонка — как следствие, будет гораздо проще увидеть, какой именно оператор из этой цепочки допустил подмену номера. Когда факт подмены будет установлен, Минцифры отправит все собранные данные в МВД, которое должно будет подтвердить его. После этого оператор получит штраф от 200 до 800 тысяч рублей для ИП и от 500 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.



Сейчас некоторые региональные операторы зарабатывают на предоставлении услуги подмены номера. Ожидается, что с внедрением новых правил таких звонков станет гораздо меньше. По сути, платить за каждый факт телефонного мошенничества придется операторам, а значит в их же интересах будет любыми средствами не пропустить подозрительный звонок; то есть, Минцифры заставит операторов избавиться от телефонных мошенников.