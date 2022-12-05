Россия Телефонное мошенничество

Успех телефонных мошенников подходит к концу — Минцифры прижмет их хитрым способом

Олег

Мошенничество


В России готовится к внедрению новый метод борьбы с телефонными мошенниками. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, Министерство цифрового развития РФ может получить новые полномочия в отношении операторов связи — соответствующие поправки к закону «О связи» подготовили несколько членов Федерального собрания. По их задумке, ведомство сможет реагировать на жалобы россиян, поданные в электронном виде.

Проект предусматривает введение на портале «Госуслуги» новой возможности — отправка жалобы на входящий звонок, если он оказался подозрительным или откровенно мошенническим. В эту категорию попадут также номера телефонов, на которые невозможно перезвонить для уточнения деталей — обычно это относится к подменным номерам телефонов.

Если поправки будут приняты, Минцифры РФ получит полномочия напрямую запрашивать у оператора связи информацию о конкретном звонке, на который поступила жалоба. В ответ оператор должен будет предоставить сведения о номере, с которого совершался звонок, дату и время пропуска вызова, а также сведения об операторе, который участвовал в установлении соединения.

«Сейчас, если органы пишут запрос, у оператора по закону есть 30 дней на то, чтобы ответить, а в цепочке может участвовать до семи операторов. С принятием поправок время на расследование сократится до одного дня», — говорит член комитета СФ Артем Шейкин. 

Всё это поможет ведомству установить всю цепочку операторов, которые участвовали в совершении мошеннического звонка — как следствие, будет гораздо проще увидеть, какой именно оператор из этой цепочки допустил подмену номера. Когда факт подмены будет установлен, Минцифры отправит все собранные данные в МВД, которое должно будет подтвердить его. После этого оператор получит штраф от 200 до 800 тысяч рублей для ИП и от 500 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц.

Сейчас некоторые региональные операторы зарабатывают на предоставлении услуги подмены номера. Ожидается, что с внедрением новых правил таких звонков станет гораздо меньше. По сути, платить за каждый факт телефонного мошенничества придется операторам, а значит в их же интересах будет любыми средствами не пропустить подозрительный звонок; то есть, Минцифры заставит операторов избавиться от телефонных мошенников. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+443
samOsebe
благие намерения.. результат увидим позже
Сегодня в 17:07
#
Руслан
–34
Руслан
А может не с операторов связи нужно начать, а с начальников зон, у которых целые кол-центры? Направленные глушилки, нераспечатанные в подвалах пылятся? Сотрудникам запрещено пользоваться сотовыми и при входе на объект их сдают. Сотовой на военном объекте не должно быть. Все в доле и пытаются стрелы перевести на других. С зоны идут звонки (определяется на раз), а виноваты операторы)))
2 часа назад в 17:45
#
+4131
Gabriel Руслан
С зонами уже все решили.
Здесь нужно с одной страной заканчивать.
90% звонков идут именно оттуда.
час назад в 18:52
#
+4464
Carter_Mayers
Ухаха, да эти прижематели и чинуши сами с этого не кислый процент имеют. Хотели бы что-то сделать, сделали бы несколько лет назад. А вот *****ть не мешки ворочать
36 минут назад
#
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