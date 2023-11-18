Мощный и стильный пауэрбанк UGREEN для ноутбуков отдают с жирной скидкой на распродаже AliExpress

11.11 на календаре уже осталось позади, но распродажа еще не закончена: бренды на AlIExpress всё еще пытаются заманить покупателей приятными скидками на свои товары.
Например, по неплохой цене сейчас можно купить мощный пауэрбанк от надежного бренда UGREEN. Его номинальная емкость составляет 25000 mAh, а полезная — 14500 mAh. Это значит, что девайса хватит на 4-5 зарядок iPhone, три зарядки MacBook Air или две зарядки MacBook Pro 16’’. Впечатляет!
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Но это не всё. Аксессуар оснащен двумя портами USB-C и одним USB-A, выдает до 140 Ватт мощности и может быстро зарядить даже самый мощный MacBook Pro. При этом сам он тоже заряжается полностью за 1,5 часа. По нажатию кнопки можно перевести пауэрбанк в маломощный режим для бережной зарядки наушников или смарт-часов. В UGREEN Nexode Powerbank используются элементы питания, что и в электрокаре Tesla 3.
Сейчас крутейший аксессуар отдают с хорошей скидкой — узнать цену и купить его можно по этой ссылке. Не забудьте взять купоны продавца на странице товара и магазина.
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