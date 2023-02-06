Мошенники используют QR-коды, чтобы обчищать банковские карты. Как защититься?

В России распространяется новый способ кибермошенничества — на этот раз задействуются QR-коды. Схему раскрыли в «Минкульте».
Согласно источнику, злоумышленники начали расклеивать листовки на улицах российских городов — на стенах домов, остановках, в парках, в подъездах и так далее. Объявления предлагают получить социальную выплату на том или ином основании — они составлены таким образом, что почти любой прохожий может решить, что ему положена приятная сумма от государства. Для получения более подробной информации о выплате листовка предлагает отсканировать QR-код.
Этот QR-код ведет будущую жертву в мессенджер, открывая чат с мошенником или с ботом. В чате человека «обрабатывают», убеждая сообщить личную информацию или данные карты. Далее всё происходит «по классике»: цифры на карте, код из СМС и пустой банковский счет жертвы.
Эксперты отмечают, что QR-коды и чат-боты используются для того, чтобы сымитировать работу автоматизированных государственных служб. Это усыпляет бдительность человека.
Самый простой способ защититься от такого — и любого другого — развода: никому не сообщайте свои личные данные и не передавайте никакой информации о своей банковской карте. Обязательно перепроверяйте информацию, если вам предлагают выгодно вложить средства, получить неожиданную выплату или защитить ваши деньги от мошенников.
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