Motorola выпустила деревянный флагманский смартфон за 100 тысяч рублей



Компания Motorola представила флагманский смартфон премиум-класса с деревянной отделкой и оформлением в цветах Pantone. О нем написали в Phone Arena.



На самом деле в линейке Motorola Edge 50 уместилось сразу три модели — 50 Pro, 50 Ultra и 50 Fusion, однако самым «элитным» стал смартфон с приставкой Ultra. При выпуске компания хотела достичь «общего чувства гармонии» — когда смартфон приятен и на вид, и на ощупь.







Для тактильного удовлетворения пользователя в отделке Motorola Edge 50 Ultra используются несколько премиальных материалов: замша, дерево и «перламутровый полимер, изготовленный вручную в Италии». Помимо этого, дисплей и камера устройства сертифицированы Pantone и разработаны совместно с учеными этого бренда — смартфон выполнен в цвете года Peach Fuzz, но есть и другие, например, Forest Grey и Nordic Wood. Рамка выполнена из полированного алюминия.











Что касается «железа», то оно флагманское: 6,7-дюймовый 1220p-дисплей с поддержкой 144 Гц, основной модуль Sony 50 Мп с OIS и 100-кратный гибридный зум. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 и предлагает 12 либо 16 Гб ОЗУ при 512 / 1024 Гб накопителе.



Стартовая цена Motorola Edge 50 Ultra — 999 евро, поначалу он будет продаваться только в странах Европы. По курсу на сегодня это примерно 100 000 рублей. Для тактильного удовлетворения пользователя в отделке Motorola Edge 50 Ultra используются несколько премиальных материалов: замша, дерево и «перламутровый полимер, изготовленный вручную в Италии». Помимо этого, дисплей и камера устройства сертифицированы Pantone и разработаны совместно с учеными этого бренда — смартфон выполнен в цвете года Peach Fuzz, но есть и другие, например, Forest Grey и Nordic Wood. Рамка выполнена из полированного алюминия.Что касается «железа», то оно флагманское: 6,7-дюймовый 1220p-дисплей с поддержкой 144 Гц, основной модуль Sony 50 Мп с OIS и 100-кратный гибридный зум. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 и предлагает 12 либо 16 Гб ОЗУ при 512 / 1024 Гб накопителе.Стартовая цена Motorola Edge 50 Ultra — 999 евро, поначалу он будет продаваться только в странах Европы. По курсу на сегодня это примерно 100 000 рублей.