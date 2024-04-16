Motorola выпустила деревянный флагманский смартфон за 100 тысяч рублей

Олег

Moto


Компания Motorola представила флагманский смартфон премиум-класса с деревянной отделкой и оформлением в цветах Pantone. О нем написали в Phone Arena.

На самом деле в линейке Motorola Edge 50 уместилось сразу три модели — 50 Pro, 50 Ultra и 50 Fusion, однако самым «элитным» стал смартфон с приставкой Ultra. При выпуске компания хотела достичь «общего чувства гармонии» — когда смартфон приятен и на вид, и на ощупь.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Для тактильного удовлетворения пользователя в отделке Motorola Edge 50 Ultra используются несколько премиальных материалов: замша, дерево и «перламутровый полимер, изготовленный вручную в Италии». Помимо этого, дисплей и камера устройства сертифицированы Pantone и разработаны совместно с учеными этого бренда — смартфон выполнен в цвете года Peach Fuzz, но есть и другие, например, Forest Grey и Nordic Wood. Рамка выполнена из полированного алюминия.

Moto

Woody Moto

Что касается «железа», то оно флагманское: 6,7-дюймовый 1220p-дисплей с поддержкой 144 Гц, основной модуль Sony 50 Мп с OIS и 100-кратный гибридный зум. Смартфон работает на чипсете Snapdragon 8 Gen 3 и предлагает 12 либо 16 Гб ОЗУ при 512 / 1024 Гб накопителе.

Стартовая цена Motorola Edge 50 Ultra — 999 евро, поначалу он будет продаваться только в странах Европы. По курсу на сегодня это примерно 100 000 рублей. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Motorola показала странный смартфон, который можно обернуть вокруг руки
Pantone назвала главный цвет 2024 года. В соцсетях уже началась вакханалия
Motorola выпустила флагманскую раскладушку Razr 40 Ultra. У неё огромный внешний дисплей и очень сдержанный ценник

Рекомендации

Рекомендации

Найден первый неприятный минус iOS 17.3
Xiaomi разочаровала: многие смартфоны получат HyperOS с обидным сюрпризом
Apple разъяснила, как пользоваться iOS 17.3 и не лишиться iPhone
Apple разрешила платить айфоном по NFC без Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+660
jkttim
Всего один вопрос: зачем?!
Вчера в 20:15
#
+104
unfailingsky
Просто рад, что значок «мото» еще можно увидеть на мобильных устройствах.
55 минут назад
#