Wildberries вернул скидку за популярный способ оплаты. Можно экономить на любых покупках

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Wildberries снова стал предоставлять скидку при оплате через СБП. Она не такая большая, как раньше — всего 2%, но это в любом случае лучше, чем ничего. Скидка представляется при оплате с банковского счёта, привязанного к Wildberries через СБП. Если выбрать оплату сканированием QR-кода, цена не снизится.Wildberries также увеличил размер скидки, которая предоставляется при покупке любых товаров с оплатой при помощи «WB Кошелька». Изначально она составляла 2%, а теперь выросла в два раза — до 4%. Пополнить «WB Кошелёк» можно через приложение банка, выбрав «Вайлдберриз Банк» в переводах через СБП. Если выбрана оплата при получении, то перевести необходимую сумму в кошелёк можно непосредственно перед визитом в ПВЗ.На минувших праздничных выходных скидка за оплату с «WB Кошелька» была ещё выше — 5%. Wildberries периодически меняет её размер то в сторону уменьшения, то увеличения, что сказывается на стоимости товаров.