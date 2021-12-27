Сотрудники российского издания iFreedomLab рассказали о результатах эксперимента, который был призван прояснить ситуацию с «пробивом» россиян по базам данных мобильных операторов. Оказалось, сделать это довольно просто — издание поделилось подробностями на своем сайте.
Согласно источнику, ребята решили отправить своего коллегу на «рынок пробива», с целью выяснить, можно ли в 2021 году легко узнать о человеке его личные данные, зная только его номер телефона. Чтобы не выходить за рамки закона, парень решил «пробивать» самого себя.
Ребята попробовали «пробить» данные по базам операторов так называемой «большой четверки». Сначала «подопытный» решил попытать счастья в Telegram-ботах и различных нелегальных службах и сервисах — в результате его там несколько раз обманули, получив деньги и не предоставив ничего взамен.
Следующим шагом был даркнет. Парень открыл первый попавшийся форум, имитируя поведение человека, который не разбирается в тонкостях. Он довольно быстро нашел контакты людей, предоставляющих услуги нелегального «пробива» по базам мобильных операторов, и договорился с ними о получении своих собственных данных. Источник отмечает, что договариваться пришлось довольно долго, а сделка совершалась через «гаранта» — уважаемого форумчанина-старожила, который хранил у себя средства, пока заказ не был выполнен.
В результате эксперт получил полный архив данных о себе их баз всех четырех операторов связи, популярных в России. Архивы содержали список всех номеров, оформленных на конкретного абонента, биллинг его звонков, данные геолокации по базовым станциям и даже данные паспорта. Эксперт отмечает, что в трех из четырех случаев он получал фотоснимки с экранов ПК, которые делали сотрудники салонов сотовой связи — на некоторых фото даже остались данные самих «сливателей», они даже не подумали очистить их.
«Пробив» из МТС
«Пробив» из Билайна
«Пробив» из Мегафона
Отдельно источник упомянул оператора Tele2 — получить данные из его базы оказалось сложнее и дороже всего, а все результаты сливов были предоставлены не в виде «неосторожных» фотографий, а посредством текстового файла без «хвостов» и личных данных сотрудников салона.
iFreedomLab подытожил расходы: на все операции было потрачено около 12 тысяч рублей — в эту сумму вошли те деньги, на которые их «кинули» «лже-пробивщики» из Telegram (примерно 4300 руб). Все настоящие «пробивщики» в даркнете принимают оплату исключительно в криптовалюте, поэтому экспертам пришлось потратиться еще и на комиссию, которая сопровождала конвертацию реальных денег в виртуальные.
Ранее мы рассказали, что сами по себе нелегальные услуги по «пробиву людей» в даркнете серьезно подорожали в России.
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