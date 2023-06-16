На AliExpress слили дизайн всей линейки iPhone 15

На китайском маркетплейсе AliExpress появились чехлы для будущей новинки Apple — iPhone 15. Об этом пишет WCCF Tech.Согласно источнику, фотографии чехлов опубликовали владельцы Twitter-аккаунтов Lusi Roy и ShrimpApplePro. Они показали аксессуары для еще не вышедших моделей смартфонов — на скриншоте можно увидеть, что базовые силиконовые прозрачные кейсы уже продаются на AliExpress.Что касается деталей чехлов, то очевидно, дизайн будущих новинок сзади никак не изменится по сравнению с линейкой iPhone 14. Расположение камер, вспышки, лидара и других элементов находятся на тех же местах, что и в текущих моделях.Стоит оставить шанс на то, что чехлы не настоящие, а их производитель просто решил привлечь к себе больше внимания. Однако не стоит забывать: подавляющее большинство верных инсайдов о продуктах Apple исходят именно из Китая.