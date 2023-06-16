На AliExpress слили дизайн всей линейки iPhone 15

Олег

iPhone 15

Фото: GSM Arena

На китайском маркетплейсе AliExpress появились чехлы для будущей новинки Apple — iPhone 15. Об этом пишет WCCF Tech.

Согласно источнику, фотографии чехлов опубликовали владельцы Twitter-аккаунтов Lusi Roy и ShrimpApplePro. Они показали аксессуары для еще не вышедших моделей смартфонов — на скриншоте можно увидеть, что базовые силиконовые прозрачные кейсы уже продаются на AliExpress.

iPhone 15

iPhone 15

iPhone 15

Что касается деталей чехлов, то очевидно, дизайн будущих новинок сзади никак не изменится по сравнению с линейкой iPhone 14. Расположение камер, вспышки, лидара и других элементов находятся на тех же местах, что и в текущих моделях. 

Стоит оставить шанс на то, что чехлы не настоящие, а их производитель просто решил привлечь к себе больше внимания. Однако не стоит забывать: подавляющее большинство верных инсайдов о продуктах Apple исходят именно из Китая. 

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Источник:
WCCF Tech
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Комментарии

Aspard
+525
Aspard
О каком дизайне идет речь, непонятно. Эппл давно определил дизайн своих моделей, не вглядываясь уже с 11 Айфона не заметить разницу, кроме граней и меняющегося размера окошек камер.
45 минут назад
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