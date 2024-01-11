На AliExpress стартует распродажа POCO — скидки на смартфоны и аксессуары до 50%

Китайский бренд POCO запустил большую распродажу на AliExpress и предлагает товары со скидками до 50% не только в официальном магазине бренда, но и у сторонних продавцов.
Главной премьерой распродажи станут два смартфона POCO M6 Pro и POCO X6 5G. Оба устройства получили AMOLED-дисплеи с частотой обновления изображения до 120 Гц, а также свежие чипы Snapdragon. Камеры у обеих новинок — по 64 Мп, а Pro-версия поддерживает быструю зарядку до 67 Ватт.
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Помимо этого, на распродаже можно купить прошлые модели смартфонов бренда, например, POCO C65 или POCO M5, а также наушники Redmi Buds 4 Pro, умный браслет Xiaomi Smart Band 8, ТВ-приставку Xiaomi Mi TV Stick и многое другое.
Распродажа стартует после 16 часов по Москве. Не забывайте брать купоны на страницах товаров.
Залететь на распродажу POCO на AliExpress
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
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