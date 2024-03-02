Нашли на AliExpress «автоигралку» для кота: цена смешная, счастье питомца бесценно

Олег

AliExpress


Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками с AliExpress. Сегодня на просторах маркетплейса нашелся очень практичный девайс — автоматическая игрушка для кошек.

«Котобашня» Rojeco предназначена для того, чтобы занять вашего питомца и не дать ему заскучать, пока вас нет дома. Она умеет гонять лазерную точку по комнате, а чего еще нужно игривому котейке? Кроме того, она обеспечит питомцу физическую нагрузку, которой обычно им недостает в условиях домашнего содержания.

Rojeco

Устройство может работать в нескольких режимах: играть с котом в течение 10 либо 20 минут после включения либо автоматически включаться на 10 минут каждые 2 часа. Можно настроить скорость и радиус перемещения лазерной указки, чтобы ваш лентяй за ней поспевал и не терял интереса. «Игралка» обеспечит ночной и дневной тыгыдык как от сети, так и от батареек.



Rojeco

Купить автоматическую игрушку Rojeco можно на AliExpress по этой ссылке — она стоит дешевле 1000 рублей. Батарейки в комплект не входят. 


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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158

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Комментарии

–49
oskar
Да это давно уже есть и было без всяких аликов
Вчера в 20:45
#
+18
Valera99
Максимально противопоказанная тема для кошек. Кот не может поймать точку, отчего у него стресс.
Сегодня в 01:05
#
kardigan
+3591
kardigan Valera99
Точно. Нет ничего хуже для дома, чем сумасшедший кот.
Сегодня в 07:30
#
+118
lokky
Любой кот эту штуку опрокинет набок и игра на этом закончится))
час назад в 13:34
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