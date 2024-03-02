Нашли на AliExpress «автоигралку» для кота: цена смешная, счастье питомца бесценно

Продолжаем делиться с вами любопытными и полезными находками с AliExpress. Сегодня на просторах маркетплейса нашелся очень практичный девайс — автоматическая игрушка для кошек.
«Котобашня» Rojeco предназначена для того, чтобы занять вашего питомца и не дать ему заскучать, пока вас нет дома. Она умеет гонять лазерную точку по комнате, а чего еще нужно игривому котейке? Кроме того, она обеспечит питомцу физическую нагрузку, которой обычно им недостает в условиях домашнего содержания.
Устройство может работать в нескольких режимах: играть с котом в течение 10 либо 20 минут после включения либо автоматически включаться на 10 минут каждые 2 часа. Можно настроить скорость и радиус перемещения лазерной указки, чтобы ваш лентяй за ней поспевал и не терял интереса. «Игралка» обеспечит ночной и дневной тыгыдык как от сети, так и от батареек.
Купить автоматическую игрушку Rojeco можно на AliExpress по этой ссылке — она стоит дешевле 1000 рублей. Батарейки в комплект не входят.
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ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158