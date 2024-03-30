Нашли на AliExpress незаменимый девайс для кухни. Любая хозяйка скажет вам за него спасибо

Продолжаем делиться с вами необычными и полезными находками с AliExpress. Сегодня в ленте нашлась полезнейшая вещь для кухни — электрическая точилка для ножей.
Если у вас дома тоже с незапамятных времен лежит круглый неэстетичный наждачный камень, то пришла пора отказаться от него в пользу современного девайса для заточки ножей. Встроенный электромотор вращает два точильных камня со скоростью до 7000 оборотов в секунду и обеспечивает грубую и тонкую заточку.
Девайс работает от встроенного аккумулятора; одного заряда должно хватить на 100 минут работы или примерно 30 ножей. Покупатели отмечают правильный угол заточки и ровную кромку ножа, а некоторые удивляются, что настолько компактное устройство отлично выполняет свои задачи. У товара рейтинг 4,8 звезды и более 2200 заказов.
Купить электрическую точилку для ножей можно по этой ссылке. Она отлично подойдет в качестве подарка и порадует любую хозяйку.
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