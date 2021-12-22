В США назвали самый безопасный автомобиль этого года по результатам краш-тестов. Об этом написали в Electrek.co.
Тестирование проводил «Страховой институт дорожной безопасности» (IIHS) — он является основной независимой организацией, проводящей краш-тесты автомобилей в США. Институт опубликовал результаты своих последних исследований автомобилей в 2021 году и на первом месте рейтинга оказалась Tesla Model Y.
Tesla известна во всем мире не просто как автобренд, а скорее как производитель самых высокотехнологичных машин — электрокары Tesla нередко называют «компьютер на колесах». Возможно, именно благодаря интеллектуальной составляющей эти машины заняли все первые места в таблице безопасности IIHS.
Model Y прошла все виды тестов: боковой удар, лобовое столкновение, а также авария «по касательной». Во всех этих испытаниях электрокар получил максимальное количество баллов — кстати, ранее эту модель на первое место поставили и в NHTSA (Национальное управление безопасностью движения на дорогах). Водитель и пассажиры, находящиеся в этом авто во время самых распространенных видов ДТП, почти гарантированно останутся живы и получат минимум повреждений.
Кроме Model Y, на высшие места рейтинга попали также Model X и Model S.
Ранее Илон Маск рассказал, почему хочет уйти из Tesla. После этого интервью ему пришлось отвечать на претензии к фирменной системе автопилотирования — и он блестяще с этим справился.
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А вот причём )
Tesla объявила, что страховой бизнес в будущем будет занимать от 30% до 40% от всего ее бизнеса. Компания Илона Маска ожидает, что страховой бизнес будет составлять 30-40% от всего автобизнеса компании Тесла. Маск заявил: “Очевидно, что страхование – это существенная часть автобизнеса. ... Как все это начиналось – Тесла страхование. В конце лета 2020 года компания Тесла запустила продажи страховых полисов через собственную компанию “Тесла Иншуранс Сервис”, которая является собственным страховым подразделением автопроизводителя.
Да, вы правильно поняли, Тесла имеет отношение к финансированию тех кто раздаёт титулы безопасности.