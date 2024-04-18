Названа веская причина раскошелиться на Apple Watch, если вы заядлый велосипедист

В сети появилась история о том, как Apple Watch помогли мужчине после жесткого падения с велосипеда. О ней написали в 9to5Mac.Согласно источнику, житель Нью-Йорка по имени Эрик Золлингер ехал по городу на велосипеде после сильного ливня и случайно угодил колесом в глубокую выемку на дороге. Дыра глубиной около 20 см была заполнена водой, поэтому заметить её заранее было практически невозможно. Переднее колесо велосипеда провалилось в эту щель на скорости, после чего мужчина полетел через руль вперед на дорогу.

Эрик встал на ноги и подумал, что вполне может доехать домой на том же велосипеде, чтобы принять душ и переодеться. В душе у него открылось кровотечение из носа, мужчина потерял сознание, упал и ударился о ванну. Он очнулся от голоса оператора экстренной службы, обращавшегося к нему из Apple Watch. Оказывается, часы обнаружили падение и позвонили в 911. Нью-йоркцу оказали всю необходимую помощь; «Я не знаю, как бы сложились мои дела, если бы не часы», — сказал он.