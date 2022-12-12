MacBook Air iPad Pro

Названо главное нововведение следующего MacBook Air — его невозможно не захотеть

Олег

MacBook Air


В сети появились утечки относительно будущего MacBook Air. Об этом написали в MacRumors.

Согласно источнику, инсайдер Росс Янг поделился свежими подробностями о будущих девайсах от Apple. В частности, речь идет о следующем MacBook Air и двух новых iPad Pro.

Если говорить о MacBook Air, то, по словам Янга, этот ультрабук станет еще лучше, чем сейчас. Главной фишкой новинки будет OLED-дисплей — слухи о внедрении такой матрицы в Air ходят уже несколько лет. Судя по всему, Apple наконец установит самый современный экран в MacBook Air следующего поколения; и без того отличный ультрабук станет еще лучше и желаннее для фанатов компании. К слову, инсайдер считает, что Air будет поддерживать обновление изображения с частотой до 120 Гц.

Что касается iPad Pro, то эти планшеты тоже получат OLED-дисплеи с поддержкой технологии ProMotion. Напомним, что сейчас обновленную матрицу mini-LED имеет лишь самый большой планшет линейки — iPad Pro 12,9 дюйма. 

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Источник:
MacRumors
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