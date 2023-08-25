Необычный лист бумаги Стива Джобса продали по цене квартиры в Сочи

Фото: MacRumors



Черновик рекламы первого компьютера Apple продали на аукционе. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, речь идет о листке бумаги, на котором Стив Джобс набросал черновик будущей рекламы компьютера Apple-1. В рукописном тексте можно прочесть технические характеристики устройства, а также некоторые детали, которые Стив хотел включить в видеоролик.



На листке есть подпись Джобса, а также написан домашний адрес его родителей — именно там началась история компании Apple.



Черновик Стива продали за $175 759. Напомним, что сам компьютер Apple-1 ранее был продан ненамного дороже — за $223 520.

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