Нейросеть превратила легендарное кино в мультики от Pixar. Вот что получилось

Продолжаем следить за творчеством нейросети Midjourney, которая умеет рисовать уникальные изображения по словесным описаниям. Ранее ИИ уже показывал нам разные русские фразеологизмы, популярные обзывательства и даже покемонов в СССР (получилоcь так себе).А в этот раз пользователи захотели увидеть, как выглядели бы легендарные фильмы последних лет, если бы их создала мультипликационная студия Pixar. Результат перед вами.