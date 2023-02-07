Нейросеть превратила легендарное кино в мультики от Pixar. Вот что получилось

Продолжаем следить за творчеством нейросети Midjourney, которая умеет рисовать уникальные изображения по словесным описаниям. Ранее ИИ уже показывал нам разные русские фразеологизмы, популярные обзывательства и даже покемонов в СССР (получилоcь так себе).
А в этот раз пользователи захотели увидеть, как выглядели бы легендарные фильмы последних лет, если бы их создала мультипликационная студия Pixar. Результат перед вами.
«Чужие»
«Спасти рядового Райана»
«Крестный отец»
«Миссия невыполнима»
«Индиана Джонс»
«Гарри Поттер»
А в этот раз пользователи захотели увидеть, как выглядели бы легендарные фильмы последних лет, если бы их создала мультипликационная студия Pixar. Результат перед вами.
«Чужие»
«Спасти рядового Райана»
«Крестный отец»
«Миссия невыполнима»
«Индиана Джонс»
«Гарри Поттер»