Нейросеть превратила легендарное кино в мультики от Pixar. Вот что получилось

Олег

Продолжаем следить за творчеством нейросети Midjourney, которая умеет рисовать уникальные изображения по словесным описаниям. Ранее ИИ уже показывал нам разные русские фразеологизмы, популярные обзывательства и даже покемонов в СССР (получилоcь так себе).

А в этот раз пользователи захотели увидеть, как выглядели бы легендарные фильмы последних лет, если бы их создала мультипликационная студия Pixar. Результат перед вами.

«Чужие» 

Чужие

«Спасти рядового Райана»
Спасти рядового Райана

«Крестный отец»

Крестный отец

«Миссия невыполнима»

Миссия невыполнима

«Индиана Джонс» 

Индиана Джонс

«Гарри Поттер» 

Гарри Поттер

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Источник:
Reddit
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Комментарии

Den Prite
+138
Den Prite
Гарри Поттер 👍
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