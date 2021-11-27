Мошенники начали использовать в России новую схему отъема средств у граждан — они рассылают письма от лица налоговой службы. Об этом сообщает российское издание «РИА-Новости» со ссылкой на отчет от аналитического агентства.
Согласно источнику, новую схему «развода» обнаружила компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE. Состоит она в следующем: гражданам РФ в случайном порядке приходят электронные письма на email. В графе «Отправитель» обычно значится «Налоговая служба РФ», а адрес почты подделывается с использованием слов nalog, nalogov, nalogovaya и так далее — но иногда используют и просто случайные адреса.
Письма содержат предупреждения о том, что 1 декабря заканчивается срок уплаты государственных налогов на имущество (недвижимость, автомобиль и т.д.). Мошенники настойчиво навязывают мысль, что неплательщикам будут начислены пени — а значит заплатить налог нужно прямо здесь и сейчас. Для этой цели в письме предусмотрена кнопка «Оплатить задолженность» или похожая на нее. Кнопка ведет на сторонний мошеннический ресурс, который создан с целью собрать данные банковских карт или же — в более редких случаях — заразить устройство «жертвы» каким-то вирусом-вымогателем. Нередко целевой сайт стилизуется под онлайн-кассу.
Избежать такого обмана довольно просто: уплачивайте любые налоги, сборы и пошлины только на официальном сайте gosuslugi.ru или nalog.ru, авторизовавшись под своим аккаунтом. Лучше заходить на эти сайты по заранее созданным закладкам и не пользоваться прямыми ссылками из входящих писем.
Ранее мы рассказали о «разводе» next-level — мошенники стали использовать роботов. Кроме того, на Android-смартфонах была обнаружена уязвимость, которая дает возможность подслушивать их владельца и передавать аудиозаписи «куда нужно».
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