Представленные недавно наушники Apple Beats Studio Buds работают не на чипе H1, как ожидалось, а на процессоре MediaTek. Об этом сообщает ресурс Gizmochina со ссылкой на Минг-Чи Куо.
Согласно отчёту аналитика, Apple оснастила свои новые Beats гораздо более простым чипом, в отличие от AirPods. В «битсах» установлен процессор MediaTek TWS, изготовленный по 22-нм техпроцессу, тогда как чип Apple H1, который установлен в AirPods 2, AirPods Pro и AirPods Max, выполнен по 16-нм. Минг-Чи Куо называет несколько причин такого решения Apple:
- Во-первых, чипы MediaTek банально проще достать в условиях глобального кризиса микроэлектроники; Beats на MTK обходятся компании дешевле, а их производство — быстрее.
- Во-вторых, таким способом Apple сегментирует свои устройства — AirPods остаются AirPods, без конкуренции. У этого довода есть одно слабое место: ранее Apple уже оснащала наушники Beats собственным чипом.
- В-третьих, компания пошла на такой шаг ради лучшей совместимости с Android-смартфонами; очевидно, что в последнее время Apple делает немалую ставку на пользователей Android, о чём говорит недавний выпуск для них lossless-аудио и пространственного звучания в Apple Music. Помимо этого, компания уже пообещала разработать «локатор» для Android до конца 2021 года.
Помимо перечисленного выше, Куо отметил, что доля носимых устройств от Apple в последнее время сокращается, хотя компания всё еще лидирует в этом сегменте рынка. Спрос на AirPods во втором квартале 2021 года оказался ниже ожидаемого — возможно, причиной этого стал несостоявшийся релиз AirPods 3-го поколения в новом дизайне. Фанаты компании очень ждали их 20 апреля.
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По функционалу конкретно какие отличия? По качеству звучания?
И, как говорится в статье, это всё-таки beats, а не основная линейка apple