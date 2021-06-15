Beats


После множества утечек и обсуждений в сети Apple наконец представила совершенно новые True Wireless наушники под брендом Beats — Studio Buds. Релиз произошел довольно скромно: наушники просто выложили на сайте компании, а на YouTube-канале Beats by Dre появился рекламный промо-ролик. 


Дизайн Beats Studio Buds полностью соответствует фотографиям и утечкам. Это наушники вакуумного (внутриканального) типа, выполненные в виде цельной капсулы без ножки «а-ля AirPods». Они доступны в трех расцветках: белые, красные и черные. Эта новость понравится тем, кому надоели белые AirPods. 

Beats

Что касается внутренних характеристик, то наушники получились очень достойными. Apple заявляет, что они оснащены двухэлементной диафрагмой динамика, а сам динамик расположен в двухкамерном корпусе. Кроме того, Beats Studio Buds получили ANC — активное шумоподавление, и вкупе с вакуумной конструкцией оно должно работать отлично. Режим «Прозрачности» также присутствует. 

Beats

Apple указывает, что наушники могут работать до 8 часов от одного заряда, что существенно больше показателей AirPods любого поколения. Зарядный кейс способен зарядить наушники еще два раза — это значит, что в итоге можно получить до 24 часов музыки вдали от розетки. К слову, при использовании ANC время работы снижается до 5 часов. 

Beats

Новые «битсы» оснащены быстрой зарядкой — 5 минут нахождения в футляре заряжает их на 1 час работы. О беспроводной зарядке кейса на сайте Apple не упоминается, а обычная зарядка происходит через разъем USB-C. Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IPX4. 

Beats

Помимо прочего, Apple сообщает, что Beats Studio Buds умеют активировать Siri фразой «Привет, Siri!». Это означает, что внутри есть фирменный чип от Apple — предположительно, H1. Ассистента также можно вызвать по удержанию любого из наушников. Apple не говорит, как они управляются — с помощью кнопок или сенсорных площадок.

Цена Beats Studio Buds в США составляет $149.
В России их можно купить за 13990 рублей на официальном сайте Apple — «яблочный курс» рубля к валюте явно немного снизился. Ранее он составлял примерно 1:100.

Что думаете насчет этой новинки? Стоит ли она своих денег? Купили бы такие наушники от Apple, или будете ждать AirPods 3? 



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Источник:

apple.com apple.com

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