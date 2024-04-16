Новые наушники от Anker помогут лучше спать по ночам

Олег

Компания Anker представила беспроводные наушники, которые должны улучшить качества сна своих владельцев. Для этого создатели поработали над их дизайном и опциями.

Anker
Фото: The Verge

Чаще всего спать с TWS-наушниками мешает их размер и выпуклая форма: корпус наушника упирается в подушку и создает дискомфорт в ухе. В Anker нашли решение: наружная часть корпуса Anker Sleep A20 сплющена, чтобы создавать как можно меньше давления. Насадки имитируют обычные беруши, плотно и мягко прилегая к ушной раковине и блокируя внешние бытовые шумы.

Фото: The Verge
Фото: The Verge

Помимо этого, в наушниках предусмотрены несколько программных опций для улучшения качества сна. Пользователь может запустить «режим сна», в котором будут воспроизводиться реалистичные звуки воды, природы, урбанистики и так далее. А еще можно смешать любой из этих звуков с «белым шумом» для заглушения чужого храпа. Подключение к смартфону не требуется, а управление звуками происходит прямо с наушников. Разумеется, при желании можно включить со смартфона музыку или подкасты.

Anker Sleep A20 будут продаваться за $149,99, а в период сбора средств на Kickstarter их можно зарезервировать за $89,99. 

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Источник:
The Verge
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Комментарии

+165
MusicXpess
Меня больше интересуют полноразмерные. Поделитесь:)
2 часа назад в 22:29
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