Новые наушники от Anker помогут лучше спать по ночам

Компания Anker представила беспроводные наушники, которые должны улучшить качества сна своих владельцев. Для этого создатели поработали над их дизайном и опциями.Чаще всего спать с TWS-наушниками мешает их размер и выпуклая форма: корпус наушника упирается в подушку и создает дискомфорт в ухе. В Anker нашли решение: наружная часть корпуса Anker Sleep A20 сплющена, чтобы создавать как можно меньше давления. Насадки имитируют обычные беруши, плотно и мягко прилегая к ушной раковине и блокируя внешние бытовые шумы.Помимо этого, в наушниках предусмотрены несколько программных опций для улучшения качества сна. Пользователь может запустить «режим сна», в котором будут воспроизводиться реалистичные звуки воды, природы, урбанистики и так далее. А еще можно смешать любой из этих звуков с «белым шумом» для заглушения чужого храпа. Подключение к смартфону не требуется, а управление звуками происходит прямо с наушников. Разумеется, при желании можно включить со смартфона музыку или подкасты.Anker Sleep A20 будут продаваться за $149,99, а в период сбора средств на Kickstarter их можно зарезервировать за $89,99.