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Apple iPhone iPhone 13

Посмотрите «вживую» на новые зеленые iPhone 13. Очень странный цвет

Олег
1878

8 марта 2022 года Apple показала обновленный цветовой ряд самых свежих iPhone 13. В отличие от фиолетовых iPhone 12 в прошлом году, «тринашки» получили сразу два разных цвета — для младших и для старших моделей.

В Twitter начали появляться первые «живые» фото и видео, снятые владельцами новинок в обычных домашних условиях, а не в фотостудии, как на промо-материалах Apple.

iPhone 13

Базовые iPhone 13 и iPhone 13 mini вышли в «плотном» насыщенном оливково-болотном цвете Military Green. Блок камер Apple оставила более светлым, поэтому он заметно выделяется на задней крышке.

iPhone 13

iPhone 13

А в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max поступили наоборот: их новый бледно-матовый «альпийский зеленый» контрастирует с более темным «островком» блока камер. 

iPhone 13

iPhone 13



В сети уже появляются комментарии людей, которые считают, что в прошлом году дополнительный фиолетовый цвет iPhone 12 смотрелся гораздо лучше и богаче, а текущие вариации зеленого в iPhone 13 выглядят странновато.

А как вам новые цвета линейки iPhone 13? Поделитесь в комментариях



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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+6
samOsebe
жаль, что этот цвет появился после всех повышений. Очень ждал его, но пришлось, что бы не потерять кучу денег, купить синюю 13-ку перед подорожанием.
Сегодня в 12:15
#
0
denisba
Военный цвет!!
Сегодня в 11:31
#
kotkompot
0
kotkompot
Отлично сочетается с рыжими цветами и цветом хаки.
Сегодня в 11:24
#
+3880
tellurian
Почти как в 11. У меня был зелёный
Сегодня в 09:48
#
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