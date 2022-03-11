Посмотрите «вживую» на новые зеленые iPhone 13. Очень странный цвет

8 марта 2022 года Apple показала обновленный цветовой ряд самых свежих iPhone 13. В отличие от фиолетовых iPhone 12 в прошлом году, «тринашки» получили сразу два разных цвета — для младших и для старших моделей.
В Twitter начали появляться первые «живые» фото и видео, снятые владельцами новинок в обычных домашних условиях, а не в фотостудии, как на промо-материалах Apple.
Базовые iPhone 13 и iPhone 13 mini вышли в «плотном» насыщенном оливково-болотном цвете Military Green. Блок камер Apple оставила более светлым, поэтому он заметно выделяется на задней крышке.
А в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max поступили наоборот: их новый бледно-матовый «альпийский зеленый» контрастирует с более темным «островком» блока камер.
В сети уже появляются комментарии людей, которые считают, что в прошлом году дополнительный фиолетовый цвет iPhone 12 смотрелся гораздо лучше и богаче, а текущие вариации зеленого в iPhone 13 выглядят странновато.
А как вам новые цвета линейки iPhone 13? Поделитесь в комментариях
В Twitter начали появляться первые «живые» фото и видео, снятые владельцами новинок в обычных домашних условиях, а не в фотостудии, как на промо-материалах Apple.
Базовые iPhone 13 и iPhone 13 mini вышли в «плотном» насыщенном оливково-болотном цвете Military Green. Блок камер Apple оставила более светлым, поэтому он заметно выделяется на задней крышке.
А в iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max поступили наоборот: их новый бледно-матовый «альпийский зеленый» контрастирует с более темным «островком» блока камер.
iPhone 13 Green First Look#Apple #AppleEvent #iPhone13 #iPhone13Green pic.twitter.com/UctS1Nv3MO— Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 10, 2022
В сети уже появляются комментарии людей, которые считают, что в прошлом году дополнительный фиолетовый цвет iPhone 12 смотрелся гораздо лучше и богаче, а текущие вариации зеленого в iPhone 13 выглядят странновато.
А как вам новые цвета линейки iPhone 13? Поделитесь в комментариях