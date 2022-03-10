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Apple Display Studio Салфетка Аксессуары Яблотряпка

Apple выпустила Studio Display за $1599. Угадайте, что убрали из комплекта

Олег
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Display Studio


Во вторник, 8 марта 2022 года, Apple провела свою презентацию и показала нам несколько новых (и просто обновленных) гаджетов. Среди продуктов, которые можно назвать совершенно новыми, оказался комплект Mac Studio и Studio Display.

Новый монитор Studio Display не стал заменой или «наследником» Pro XDR Display — это скорее более универсальная и бюджетная, но всё же отдельная модель. Он не получил технологию ProMotion — обновление изображения с частотой 120 Гц — но зато имеет на борту отличную встроенную веб-камеру, аудиосистему и студийные микрофоны. Кроме того, новый Studio Display можно заказать в конфигурации с нанопокрытием, прямо как у «старшего брата».

И теперь журналисты обнаружили, что Apple не положила в комплект к монитору фирменную тряпочку. Точнее, она там будет, но только при покупке версии с нанопокрытием.

Да, купив базовый Studio Display за $1599 (и теперь уже неизвестно за сколько рублей), вам придется докупить салфетку для очистки стекла дисплея за $20 — в лучшие времена она стоила в России 1999 рублей. К слову, в Pro XDR Display «тряпочка» поставляется во всех версиях монитора.

Конечно, её можно и не покупать. Однако в таком случае у вас могут возникнуть проблемы с гарантийным обслуживанием. Любые проблемы со стеклом или дисплеем гарантийный отдел теоретически сможет «спихнуть» на то, что вы не соблюдали рекомендации по его очистке.

Ранее салфетка для дисплеев от Apple стала настоящим мемом: на официальном сайте она резко стала дефицитной, её ругал Илон Маск, её «разбирали» в iFixit и высмеивала Samsung в своей рекламе. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4
romeo3230
Кто на андройде вообще покупает приложения? Что за бред?!
Сегодня в 11:43
#
+1
ya_apple
Так тряпочка и не нужна для обычного стекла, это исключительно для нано-покрытия, для чего она изначально и выпускалась)
Сегодня в 11:03
#
Олег Воронин
+520
Олег Воронин ya_apple
Поэтому она идет в комплекте с XDR Display без нанопокрытия
Сегодня в 11:23
#
kardigan
+1133
kardigan Олег Воронин
Только позиционируется по другому. Инструкцию к применению прочитайте всем.
Сегодня в 14:23
#
+73
Carter_Mayers
Для тех, кто может позволить потратить себе энную сумму денег на хорошую вещь, не станет проблемой салфетка за 20$. Конечно, хотелось бы иметь наверное и её в комплекте, но надо понимать, что аксессуары это жирный кусок пирога, зарабатывает на котором и Apple и все серьёзные производители не мало денег. Это как приятель, который дофигища вкладывает бабла в железо, купил в прошлом году новый Mac и если бы говорит не работа, то естественно, для развлечений и посиделок в инэте бы не стал столько бабосиков тратить. Надо просто понимать, что купив даже самый дорогой MacBook или iMac, для работы в определённых сферах он будет огонь, лучше Винды, но не универсальный. Да и для игр он не подходит. Как некоторые говорят и знакомые в т.ч. Блин но них же не поиграть нормально на досуге. И тут просто рука-лицо возникает в мыслях)
Сегодня в 10:40
#
kardigan
+1133
kardigan Carter_Mayers
Для тех, кто продаёт хорошую вещь за энное количество денег не соствит труда запихнуть и салфетку. Но это не про apple однозначно.
Сегодня в 10:44
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+9
werder kardigan
Жадность во всей красе
Сегодня в 11:02
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saintmaybach
+9
saintmaybach Carter_Mayers
Я всегда на буткампе с двумя осями. На макбуке чаще в макоси так как не нужно в 1с и др проги, игры тоже не играю на нем, а главное автономность крутая. Перегружаю в винду только в командировке когда. А так дома работаю в винде на стационарном аймаке. Жаль только что теперь останусь на старых моделях — и аймак2019 и прошка2020 последние которые буткамп поддерживают. А хотелось бы так же на двух осях но взять новый аймак, крутой дизайн, квадратиш практиш гут )). Но подождем пока буткамп поддержку сделают
Сегодня в 14:36
#