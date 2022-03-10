Apple выпустила Studio Display за $1599. Угадайте, что убрали из комплекта

Во вторник, 8 марта 2022 года, Apple провела свою презентацию и показала нам несколько новых (и просто обновленных) гаджетов. Среди продуктов, которые можно назвать совершенно новыми, оказался комплект Mac Studio и Studio Display.
Новый монитор Studio Display не стал заменой или «наследником» Pro XDR Display — это скорее более универсальная и бюджетная, но всё же отдельная модель. Он не получил технологию ProMotion — обновление изображения с частотой 120 Гц — но зато имеет на борту отличную встроенную веб-камеру, аудиосистему и студийные микрофоны. Кроме того, новый Studio Display можно заказать в конфигурации с нанопокрытием, прямо как у «старшего брата».
И теперь журналисты обнаружили, что Apple не положила в комплект к монитору фирменную тряпочку. Точнее, она там будет, но только при покупке версии с нанопокрытием.
Да, купив базовый Studio Display за $1599 (и теперь уже неизвестно за сколько рублей), вам придется докупить салфетку для очистки стекла дисплея за $20 — в лучшие времена она стоила в России 1999 рублей. К слову, в Pro XDR Display «тряпочка» поставляется во всех версиях монитора.
Конечно, её можно и не покупать. Однако в таком случае у вас могут возникнуть проблемы с гарантийным обслуживанием. Любые проблемы со стеклом или дисплеем гарантийный отдел теоретически сможет «спихнуть» на то, что вы не соблюдали рекомендации по его очистке.
Ранее салфетка для дисплеев от Apple стала настоящим мемом: на официальном сайте она резко стала дефицитной, её ругал Илон Маск, её «разбирали» в iFixit и высмеивала Samsung в своей рекламе.