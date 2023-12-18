Обновление Windows 11 ломает Wi-Fi

Александр



Пользователи Windows 11 заметили, что вышедшие недавно патчи KB5033375 и KB5032288 нарушают работу компьютеров с Wi-Fi. Устройство подключается к сети, но возникают задержки и потери пакетов.

Проблемы возникают при использовании роутеров, на которых настроен протокол аутентификации PEAP. Он довольно редкий в случае с домашними сетями, но широко применяется на предприятиях и в учебных заведениях.

KB5032288 — необязательное обновление, устраняющее несколько некритичных багов, а KB5033375 — патч безопасности, который скачивается и устанавливается самостоятельно.

У Microsoft пока нет решения проблемы. Пользователи предполагают, что она связана с ошибками при взаимодействии операционной системы с сетевым адаптером Qualcomm QCA61×4a. В качестве временной меры предлагается удалить указанные обновления или отключить в сетевых настройках использование стандарта IEEE 802.11r-2008.

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Источник:
Windows Latest
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