Обновление Windows 11 ломает Wi-Fi





Пользователи Windows 11 заметили, что вышедшие недавно патчи KB5033375 и KB5032288 нарушают работу компьютеров с Wi-Fi. Устройство подключается к сети, но возникают задержки и потери пакетов.



Проблемы возникают при использовании роутеров, на которых настроен протокол аутентификации PEAP. Он довольно редкий в случае с домашними сетями, но широко применяется на предприятиях и в учебных заведениях.



KB5032288 — необязательное обновление, устраняющее несколько некритичных багов, а KB5033375 — патч безопасности, который скачивается и устанавливается самостоятельно.



У Microsoft пока нет решения проблемы. Пользователи предполагают, что она связана с ошибками при взаимодействии операционной системы с сетевым адаптером Qualcomm QCA61×4a. В качестве временной меры предлагается удалить указанные обновления или отключить в сетевых настройках использование стандарта IEEE 802.11r-2008.





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