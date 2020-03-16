



Российские операторы сотовой связи готовятся повысить цены на свои услуги. Об этом рассказал «Коммерсантъ», ознакомившийся с письмом участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IТ.



Рост цен будет вызван исполнением требований законодательства, которое предписывает операторам предоставлять бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Проект «Доступный интернет» реализуется в России по указанию президента РФ Владимира Путина.



Ранее МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2, «ЭР-Телеком», «Яндекс» и Mail.ru Group предложили два варианта для компенсации затрат операторам: введение налоговых льгот или вычетов, а также запуск спецтарифов с минимальным ежемесячным платежом. Если операторы не получат льготы, тарифы в среднем подорожают на 20%.



Против компенсаций для операторов выступает Минкомсвязь. Министерство считает, что на доступ к социально значимым сайтам уйдет не более 10% трафика. Операторы оценивают свои будущие потери от бесплатного доступа в 150 млрд рублей.







