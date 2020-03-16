Российские операторы сотовой связи готовятся повысить цены на свои услуги. Об этом рассказал «Коммерсантъ», ознакомившийся с письмом участников рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и IТ.
Рост цен будет вызван исполнением требований законодательства, которое предписывает операторам предоставлять бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Проект «Доступный интернет» реализуется в России по указанию президента РФ Владимира Путина.
Ранее МТС, «МегаФон», «Вымпелком», Tele2, «ЭР-Телеком», «Яндекс» и Mail.ru Group предложили два варианта для компенсации затрат операторам: введение налоговых льгот или вычетов, а также запуск спецтарифов с минимальным ежемесячным платежом. Если операторы не получат льготы, тарифы в среднем подорожают на 20%.
Против компенсаций для операторов выступает Минкомсвязь. Министерство считает, что на доступ к социально значимым сайтам уйдет не более 10% трафика. Операторы оценивают свои будущие потери от бесплатного доступа в 150 млрд рублей.
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Утырки на придумывали "обнутых" законов, а отдуваются простые люди.
Но у нас, что каким-то законом определена норма прибыли оператора? Заработают они условные не 800 млрд, а 650. И? Почему им это кто-то должен компенсировать?
Придумают сейчас закон, что все отпуск оплачиваются в двойном размере. Они тоже потребуют компенсации? С какого х спрашивается?
за онлайн кассы кому-то что-то компенсировали? нет.
так с какого в это раз должны?
Молчать (иначе раком поставят), а потом возмещать за счёт людей
Государство тут виновато сугубо косвенно
А что, было когда-то такое, что они этого не хотели?